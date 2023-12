Commençons par la console X2 Pro 128Go avec 50000 jeux.

Compatible avec les écrans PC, les téléviseurs, ou les vidéoprojecteurs, la console est Plug & Play et offre plus de 60 émulateurs, tels que MAME, SNES, N64, PS1, PSP, DC ou encore Sega Saturn et plus de 50 000 jeux classiques.



La X2 Pro prend en charge le double système Emuelec 4.5 pour les jeux et Android 9.0 pour la télévision, avec sortie 4K HD sous Android. Plus besoin donc d'avoir deux appareils différents.

Elle est dotée d'un GPU DDR4 MP2 Mali-G31 haute performance qui rend les jeux plus fluides et contrôle la température du processeur avec son aileron de refroidissement surdimensionné afin d'éviter les latences.

Profitez d'une expérience en ligne rapide et fluide grâce au WiFi bi-bande 2.4G/5G et au Bluetooth 5.0.

La console est livrée avec 2 manettes.

La console X2 Pro 128Go avec 50000 jeux est en promotion à 77,99 € au lieu de 141,80 €, soit 45% de remise sur AliExpress. La livraison rapide est offerte.



Passons maintenant au SSD Samsung 980 PRO 2 To avec dissipateur.

Grâce à l'interface PCIe 4.0, il est 12,7x plus rapide qu'un SSD classique et son format M.2 permet une installation rapide.

Il offre une bande passante et un débit haute performance et peut atteindre des vitesses de lecture de 7000 Mo/s.

Vous pouvez jouer pendant des heures sans risque de surchauffe grâce au système de contrôle thermique précis qui protège la puce NAND.

Le SSD Samsung 980 PRO 2 To avec dissipateur est au prix réduit de 129,99 € au lieu de 278,20 €, soit une remise de 53% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enfin, enchaînons avec la tablette Xiaomi Mi Pad 6 5G 128Go.

Fine et légère, elle est dotée d'un large écran de 11 pouces d'une résolution de 2880 x 1800 pixels et d'un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour une utilisation fluide et des couleurs éclatantes.

On trouve une caméra arrière de 13MP et une caméra avant de 8MP.

La tablette embarque un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 870 qui assure une performance optimale ainsi qu'une grande batterie de 8840 mAh avec charge rapide de 33 W.

Elle propose 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go, et prend en charge le Bluetooth 5.2 ainsi que le WiFi bi-bande 2.4G/5G.

La tablette Xiaomi Mi Pad 6 5G 128Go est proposée en ce moment à 286 € avec la réduction déjà appliquée + le code NYFR25 au lieu de 445,06 €, soit une remise totale de 35% sur AliExpress. Livraison d'Europe gratuite.



