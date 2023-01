Cela fait quelques semaines déjà que les fournisseurs d'accès à Internet majeurs en France ont répondu à l'appel à la sobriété énergétique en déployant des mises à jour ciblant leur matériel.

La majorité des box a ainsi profité d'une mise à jour permettant de limiter leur consommation en veille ou ajoutant un mode de veille profond lors de leur inutilisation.

L'ARCEP prépare une nouvelle étude

Pour aller plus loin, l'Arcep avait déjà lancé une vaste enquête et collecté des données sur la consommation et l'impact environnemental des opérateurs télécoms. Le régulateur a ainsi lancé une enquête sur le "numérique soutenable" dont la seconde édition est attendue pour ce printemps 2023 et une troisième d'ici la fin de l'année.

Depuis le début de cette année, l'ARCEP collecte des données auprès des fabricants de terminaux, mais également auprès des opérateurs de centres de données. L'étude vise à donner des informations sur l'ensemble de nos appareils connectés, mais surtout de nox box, décodeurs TV et répéteurs Wi-Fi, soit le trio le plus populaire proposée par les FAI.

Ce 5 janvier dernier, l'ARCEP a publié sa procédure détaillée du protocole de mesure. Un protocole très détaillé et qui tient compte de différents cas d'utilisation afin de correspondre à la majorité des usages réels.

Combien consomment réellement les box Internet ?

L'objectif de l'observatoire est d'informer les utilisateurs sur les impacts environnementaux du secteur du numérique, et de proposer des données réelles et vérifiables, totalement impartiales sur la consommation des dispositifs.

Au passage, l'ARCEP rappelle quelques notions, évoquant ainsi que la fibre optique reste à ce jour la technologie la moins gourmande en énergie : un abonné fibre consomme 4 fois moins de kWh qu'un abonné sur réseau cuivre. Il est également mis en avant les bienfaits de l'utilisation du WiFi sur son mobile dans la maison plutôt que le réseau 4G/5G car là encore, la consommation est deux fois moindre.

Pour les Box Internet, répéteurs WiFi et décodeurs TV, l'ARCEP prévoit 5 situations de mesure de consommation. Le régulateur va mesurer la consommation d'une box connectée à aucun PC, une autre sans WiFi, une box connectée à un PC et avec WiFi activé, mais sans trafic, et enfin deux mesures avec du trafic et une bande passante à 5Mbit/s.

Pour les répéteurs WiFi, trois situations ont été retenues : Répéteur allumé, mais inutilisé, utilisé avec un client sans trafic, et utilisé avec débit actif. Quant au décodeur TV, l'ARCEP étudiera la consommation en veille, 20 minutes après la mise en veille, arrété directement, et dans 4 situations actives : visualisation d'une chaine en direct, sans connexion à une antenne TNT, lecture de Replay ainsi que lecture depuis un service OTT (Netflix, YouTube).

Les résultats de l'étude seront publiés à la fin du printemps, et pourraient déboucher sur des engagements de la part des FAI à proposer du matériel moins énergivore pour séduire un peu plus leur clientèle.