De novice à expert en 6 mois

Apprendre un métier et développer de nouvelles compétences en moins d’un an peut paraître court, mais c'est possible avec le programme soigneusement concocté par l'équipe O'Clock. La formation se déroule en 6 mois découpés en plusieurs phases. Cela permet de commencer par les bases du code pour progressivement découvrir comment développer et produire un site ou une application web de A à Z, tout en restant chez soi. En effet, la formation O'Clock est 100% en téléprésentiel pour plus de confort et d'accessibilité. La première phase est dédiée à l'apprentissage du HTML et CSS, puis s’ouvrira petit à petit à de nouveaux langages de développement web.

Au terme de la phase théorique viendra le moment de mettre en pratique toutes les connaissances développées et de passer par un mois de projet web en groupe. C'est un projet professionnel qui permet de se lancer dans le grand bain et de réaliser son premier projet de développement. Un programme bien rempli, qui permet en seulement 6 mois de passer d'un niveau débutant à confirmé et employable.

Le financement de sa formation

Lorsque l'on parle de formation, la question du financement est importante. Si la formation Développeur web PHP d’O'Clock coûte 7 000 €, la plupart des apprenants parviennent à faire financer partiellement ou en totalité leur formation. Dans le cadre d'une reconversion, l'aide peut provenir de différents organismes. Tout d'abord, les demandeurs d'emploi peuvent potentiellement obtenir une aide de la part de Pôle Emploi en déposant un dossier. Il est également possible de se tourner vers la région qui propose, dans certains cas, des solutions pour faciliter les reconversions.

C'est le cas de Transitions Pro en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Il est également possible de financer sa formation O'Clock via son compte CPF. Les possibilités varient donc que l'on soit encore en poste dans une entreprise ou non. Un canal de discussion avec le service Admissions de l'école est disponible, pour obtenir une assistance sur ce sujet.

Comment se déroulent les journées avec O'Clock ?

Effectuer une formation complètement à distance peut s’avérer un peu déroutant pour les personnes qui n’ont jamais télétravaillé, mais les équipes ont tout prévu. Une journée classique de la formation O'Clock commence le matin par une connexion sur l’outil de communication Slack. On assiste ensuite aux cours avec un formateur spécialisé, qui anime la visioconférence avec tous les membres de sa promotion. Un helpeur est également présent pour répondre aux questions en temps réel.

Tout au long de la journée, on est amené à suivre des leçons et pratiquer différents exercices directement de chez soi.

Pouvoir suivre l’intégralité du cursus à domicile rend la formation accessible à toutes et tous. Peu importe où l'on habite, une connexion internet stable est suffisante pour bénéficier d'une formation de qualité sans avoir besoin de se déplacer ou même de déménager.

Un titre reconnu et un accompagnement jusqu'au bout

La formation proposée par O'Clock offre un débouché sur un titre professionnel inscrit au RNCP et qui équivaut à une formation bac + 2. O'Clock accompagne ainsi ses apprenants jusqu'à l'inscription pour obtenir le titre professionnel et ainsi disposer d’un diplôme reconnu.

Une étape cruciale qui se déroule généralement sans accroc dans la majorité des cas, puisque lors du bilan réalisé en 2022 le taux de réussite des étudiants d'O'clock était de 84,2 %.

Une fois le diplôme en poche, il est possible de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour trouver un emploi et profiter de conseils sur les techniques de recrutement. Avec un diplôme de développeur et une formation adaptée aux langages les plus demandés, on peut viser l’obtention d’un emploi dans une agence web ou chez un annonceur.

Moins d’un an pour se reconvertir dans le développement… serez-vous prêt à relever le challenge ?