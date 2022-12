Arianespace a annoncé cette semaine avoir signé un contrat avec la Commission européenne. Dans le cadre du programme Copernicus d'observation de la Terre, il porte sur l'achat de cinq lancements avec la fusée Vega-C.

Les nouvelles missions sont prévues entre 2024 et 2026 depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane, pour cinq satellites Sentinel : Sentinel-1D, Sentinel-2C, Sentinel-3C, ainsi que Sentinel CO2M-A et CO2M-B.

Les satellites Sentinel-1 sont pour l'imagerie radar avec l'observation de terres émergées et des océans, tandis que les satellites Sentinel-2 sont dédiés à l'imagerie optique pour les sols. Les satellites Sentinel-3 opèrent pour la surveillance océanique et atmosphérique.

Il y a également les satellites Sentinel-5 pour la mesure de la qualité de l'air, Sentinel-6 pour le niveau de la mer et bientôt Sentinel-4 pour des données sur la composition de l'atmosphère. Avec les satellites Sentinel CO2M-A et CO2M-B de deuxième génération, il s'agira de mesurer le dioxyde de carbone atmosphérique produit par l'activité humaine.

Sept satellites Sentinel opérationnels

Arianespace a déjà lancé des satellites Sentinel par le passé et avait par ailleurs déjà été sélectionné pour le lancement du satellite Sentinel-1C au premier semestre 2023. Ce dernier se fera aussi à bord de Vega C.

Actuellement, sept satellites Sentinel sont opérationnels : Sentinel-1A, Sentinel-2A, Sentinel-2B, Sentinel-3A, Sentinel-3B, Sentinel-5P et Sentinel-6A qui avait été placé sur orbite par une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Hormis le lanceur léger européen Vega, des lanceurs russes Rockot et Soyouz avaient été utilisés. La donne a forcément changé compte tenu du contexte géopolitique.

Après le vol de qualification de Vega C en juillet

" Soutenir les ambitions de l'Union européenne et assurer son accès souverain à l'espace est au cœur de notre mission. Cette signature démontre une fois de plus la polyvalence et la compétitivité du nouveau lanceur léger européen Vega C, qui compte désormais 13 lancements dans son carnet de commandes ", a déclaré Stéphane Israël, le patron d'Arianespace, à propos du nouveau contrat.

Le vol inaugural de Vega C a eu lieu en juillet 2022. Son deuxième vol est prévu pour le 20 décembre prochain avec la paire de satellites Pléiades Neo 5 et 6 (Airbus) d'observation de la Terre de la constellation de même nom.

Rappelons que l'Agence spatiale européenne (ESA) vient de se voir accorder un budget record de 16,9 milliards d'euros pour les trois prochaines années, dont 2,8 milliards d'euros pour le transport spatial et les lanceurs (Ariane 6 et Vega C notamment), 2,7 milliards d'euros pour le programme d'observation de la Terre.