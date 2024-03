Microsoft fait actuellement la promotion de son intelligence artificielle Copilot, présentée comme un argument de vente tant pour Windows 10 que Windows 11. Tout comme passer vers son dernier OS en vigueur, Microsoft n'hésite pas à insister lourdement auprès des utilisateurs pour procéder à la mise à jour qui permet l'installation de son module d'IA, quitte à se montrer très insistante...

Et avec le déploiement de Copilot arrive également de nouvelles fonctionnalités pour l'IA, notamment celle qui permettra de scanner tous les fichiers de l'utilisateur pour faciliter leur édition, classement, rangement... Une fonction qui rebute certains réfractaires à l'IA et plus largement à ce que les services de Microsoft jettent un oeil à leurs fichiers...

Impossible à désinstaller simplement

Mauvaise nouvelle donc : Microsoft a indiqué "ne pas prendre en charge la désinstallation de Copilot". Il ne sera, comme cela avait été longtemps le cas pour l'assistant Cortana que d'une option permettant de supprimer l'icône de Copilot de la barre des tâches.

Mais Windows Latest propose malgré tout une parade pour désinstaller Copilot. Pour cela, il faudra aller fouiner dans l'éditeur de registre... Des outils automatisant la procédure devraient très rapidement voir le jour.

En France, Copilot n'est pas officiellement disponible à ce jour, mais le module arrivera prochainement. Espérons que des outils permettant de désinstaller l'IA seront proposés d'ici là.