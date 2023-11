L'ensemble des outils de la suite Microsoft 365 peut désormais bénéficier des avantages de Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. L'objectif est de profiter de la puissance de l'iA pour générer des comptes rendus, organiser, retrouver ou sélectionner des informations afin de doper sa productivité.

Jusqu'ici, les fonctionnalités de Copilot pour Microsoft 365 étaient en test auprès d'une poignée d'entreprises. Désormais, Microsoft commercialise son offre, puisque oui, il faudra passer à la caisse, Copilot étant proposé comme une option à part du pack 365.

Mauvaise nouvelle, la marque compte bien rentabiliser au maximum ses investissements dans le développement de son IA, et le prix annoncé a de quoi faire peur : 30 euros par mois et par utilisateur, juste pour l'option Copilot. À cela il faudra donc ajouter le prix de l'abonnement à la suite bureautique... Notons qu'en plus de cela, seules les entreprises ayant souscrit aux formules E3 et E5 peuvent souscrire à l'option Copilot.

Copilot à 30€ par mois et par utilisateur

Pour justifier ses tarifs, Microsoft met en avant les avantages de Copilot et le présente comme un véritable assistant qui va pouvoir piocher dans les données professionnelles, les dossiers, historiques, courriels, réunions, et même sur Interle pour réaliser des regroupements fastidieux d'informations. Il sera ainsi possible de demander à Copilot d'organiser des voyages en réservant des billets d'avion, navettes, hôtel, puis écrire et envoyer des emails pour les invitations avec l'ensemble des données nécessaires, le tout de façon automatique.

Copilot devrait également aider les utilisateurs à mieux prendre en main les différents outils bureautiques de Microsoft 365 : il suffira d'expliquer quel type de tableau on souhaite pour obtenir un fichier Excel complexe en quelques descriptifs, rédiger automatiquement des emails, analyser des données en masse, réaliser des bilans en synthétisant énormément de fichiers...

Compte tenu de la cible et du prix affiché, Copilot devra véritablement prouver son efficacité au sein de Microsoft 365. Rappelons que l'IA de Microsoft devrait également prochainement s'inviter sur Windows 11 pour les particuliers.