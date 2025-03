Pour Copilot, Microsoft Advertising a annoncé que les publicités sont désormais pleinement déployées sur l'ensemble des marchés anglophones, francophones et germanophones. D'autres ajouts suivront dans le courant de ce mois de mars.

D'après Microsoft, les indicateurs de pertinence des publicités dans son chatbot IA sont 25 % supérieurs à ceux observés dans la recherche traditionnelle, grâce à la prise en compte de signaux plus riches avec des conversations.

Les premiers résultats sont ainsi jugés prometteurs. L'occasion de dévoiler de nouveaux formats publicitaires spécialement conçus pour Copilot. L'objectif global repose sur des publicités interactives qui s'adaptent à chaque action de l'utilisateur.

De nouveaux formats publicitaires immersifs

Les publicités Microsoft Advertising Showroom visent à recréer l'expérience d'un showroom physique.

Lorsqu'un utilisateur pose des questions à Copilot sur un produit particulier et montre une intention d'achat, il peut accéder à des publicités qui présentent des contenus sponsorisés enrichis pour explorer des produits. Une expérience qui pourra être complétée à l'avenir par des agents virtuels propres à des marques.

Avec les filtres dynamiques (Dynamic filters), il est question de permettre aux utilisateurs d'affiner rapidement leurs recherches sur des produits qu'ils sont susceptibles d'acheter, sans devoir saisir de nouvelles requêtes.

Microsoft planche en outre sur la génération dynamique d'annonces utilisant des signaux tels que la localisation et les événements saisonniers, en plus des requêtes et pour personnaliser davantage les publicités.