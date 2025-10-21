Corde à sauter intelligente Xiaomi

Elle assure un comptage précis des sauts grâce à trois capteurs Hall de haute précision et un algorithme de comptage intelligent, garantissant des répétitions exactes. La corde propose un entraînement flexible, permettant de choisir entre le saut filaire traditionnel ou un mode sans fil utilisant des balles à balancement qui reproduisent la sensation d'un saut réel.

Vous pouvez ainsi brûler des calories où et quand vous le souhaitez, que ce soit à l'intérieur sans craindre de faire du bruit ou de trébucher, ou à l'extérieur.

L'appareil est doté d'un écran intelligent à matrice de points, offrant une vision claire de vos données d'exercice (comme le nombre de sauts) de jour comme de nuit.

Il fournit une analyse détaillée du fitness avec des rapports hebdomadaires, mensuels et annuels pour surveiller vos performances et la combustion des calories, tout en enregistrant les données d'entraînement en temps réel pour une information complète sur votre condition physique.

La corde dispose du Bluetooth Low Energy 5.0, d'un port de charge USB-C offrant une longue autonomie, et est compatible avec Android 8.0 et iOS 12.0 ou supérieur. Vous pouvez découvrir une nouvelle façon de faire de l'exercice grâce à des modes d'entraînement personnalisés, incluant des entraînements basés sur les calories, la répétition, la durée, ou en mode fractionné, avec même la possibilité d'un entraînement hors ligne grâce au stockage des données.

La conception inclut des roulements haute précision à 360° pour des sauts plus fluides et agiles, évitant que la corde ne s'emmêle. La corde de 3 mètres, durable et résistante, est facilement réglable pour s'adapter à votre taille.

Vous pouvez trouver la corde à sauter intelligente Xiaomi en promotion à 22,49 € en ce moment sur Amazon (prix officiel Xiaomi 29,99 €).