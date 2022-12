Pat Gelsinger a récemment évoqué le plus puissant des processeurs prévus sous génération Raptor Lake. Il s'agit d'un véritable monstre dont on connait déjà la dénomination : Core i9-13900KS. Et tout comme le Core i9 12900KS sortit quelque temps après les modèles Alder Lake, le processeur vise à aller plus loin dans les fréquences de fonctionnement proposées.

Intel a confirmé que son Core i9-13900KS serait capable d'atteindre le cap symbolique des 6 GHz en fonctionnement et ce "début 2023". Une telle fréquence atteinte nativement pour un processeur Intel grand public est inédite.

Un premier processeur à 6 GHz en natif

Le processeur haut de gamme embarquera 8 P-cores (coeurs performants) et 16 E-coeurs (coeurs efficaces) pour 32 threads. Il proposera 32 Mo de cache L2 et 36 Mo de cache L3 ainsi qu'une puce graphique Intel UHD Graphics 7770 et la gestion de 20 lignes PCIe.

La fréquence de base du processeur passera ainsi de 3 à 3,2 GHz sur les coeurs performants par rapport au Core i9-13900K et il disposera d'un mode Turbo Max 3.0 qui passe de 5,7 à 5,8 GHz, et d'un Thermal Velocity Boost qui évolue de 5,8 à 6 Ghz.

On devrait profiter d'une consommation équivalente sur le mode Turbo Power (253 watts), mais la consommation de base passerait de 125 à 150 Watts. Aucun prix n'a été évoqué pour le moment, une annonce officielle est prévue le 3 janvier avec une sortie qui pourrait suivre les jours suivants.