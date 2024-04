Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de processeurs Intel Raptor Lake et Raptor Lake Refresh rapportent rencontrer des problèmes de stabilité. Et ce sont les détenteurs des très haut de gamme Core i9 13900K et Core i9 14900K qui semblent les plus touchés.

Nvidia avait été la première à alerter de la situation, ayant repéré des problèmes de performances avec les puces d'Intel et ses propres RTX séries 4000. Au menu des réjouissances : pertes de performances et crash intempestifs.

Pointée du doigt depuis des semaines, Intel sort enfin du silence, et ce n'est pas pour s'excuser bien au contraire...

Le fondeur américain passe ainsi à l'offensive et rejette tout simplement la faute sur les fabricants de cartes mères. Une situation qui pour une fois se voudrait légitime...

Il apparait ainsi que les problèmes de stabilité sont principalement dus à des modifications des courbes de tension, la suppression des limites de puissance ainsi que les overclock automatiques... Soit des éléments qu'Intel ne recommande pas auprès des fabricants de cartes mères...

Intel rappelle ainsi aux utilisateurs et aux fabricants tiers que ses processeurs sont soumis à des spécifications officielles partagées par le groupe.

Des cartes mères taillées pour surexploiter le CPU

Pour séduire le public et afficher de gros chiffres, les fabricants de cartes mères règlent trop souvent leurs Bios de façon agressive afin de tirer au maximum sur le CPU et la RAM, et ce par défaut, jusqu'à aller au-delà des spécifications recommandées par Intel.

Le fait de revenir aux spécifications officielles au niveau des fréquences d'horloge, du voltage et alimentation spécifiée par Intel sur ses deux dernières générations de puces permettrait justement d'éviter les crashs rencontrés.

ASUS a déjà réagi en poussant une mise à jour du Bios qui revient aux réglages de bases préconisés par Intel pour les puces en question, avec jusqu'ici aucun rapport de crash ou instabilité. On y trouve ainsi un profil Intel Baseline à sélectionner. Notons que Gigabyte a rapidement suivi dans les mêmes conditions avec des résultats similaires.

Intel a toutefois donné rendez-vous en mai prochain afin de partager plus en détail ses recommandations, et sans doute la mise en place d'une nouvelle politique forçant les fabricants à se conformer à la lettre à ses spécificités techniques, au moins au niveau d'un profil basique intégré de base à tous les Bios de matériel compatible.