Mettons en avant le casque Corsair HS35 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté de deux écouteurs Néodyme de 50 mm avec de la mousse à mémoire de forme réglable et une conception légère, le tout pour vous procurer le meilleur confort pour jouer des heures et des heures. De plus, il est également pourvu d’un microphone unidirectionnel amovible qui réduit les bruits ambiants pour un son fort et clair.

Vous profitez de commandes à accès simplifiés qui permettent de régler le volume ou de mettre le son en sourdine. Le casque est compatible Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles. Pour finir, il est certifié par Discord.

Le casque Corsair HS35 est au prix de 26 € au lieu de 55 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.





