Counter Strike 2, la sortie de la suite de CS:GO, est prévue pour cet été, mais en attendant, les développeurs ont déjà dévoilé quelques-unes des nouveautés qui attendent les joueurs.

Tout d'abord, les cartes les plus emblématiques du jeu ont été retravaillées pour offrir une expérience visuelle encore plus immersive. Les lumières ont été améliorées, les textures ont été retravaillées, bref, tout a été fait pour que les joueurs puissent s'immerger encore plus dans l'univers de Counter-Strike.

Mais ce n'est pas tout, le gameplay lui aussi va bénéficier de nombreuses améliorations. Les développeurs ont par exemple travaillé sur les grenades fumigènes pour leur donner un aspect plus réaliste. De plus, le temps de latence entre le clic et le tir a été supprimé, ce qui devrait permettre aux joueurs de mieux réagir en cas de situation difficile.

Accéder à la beta de CS2

Si vous voulez tester la bêta de Counter-Strike 2 avant tout le monde, il va falloir vous montrer patient. En effet, les développeurs ont mis en place un système de sélection pour les joueurs qui pourront tester la bêta. Pour y avoir accès, il vous faudra avoir un certain nombre d'heures de jeu sur les serveurs officiels de CS:GO et ne jamais avoir été banni en jeu. Pour vérifier ce dernier point, il suffit de se rendre dans les paramètres Steam, dans “Compte” et de voir le contenu de la ligne “Etat du VAC”. Si vous n’avez jamais été banni, vous devriez avoir "aucun bannissement VAC enregistré".

Les joueurs sélectionnés recevront donc une invitation directement sur le menu principal du jeu. Donc inutile de postuler, ce n'est pas possible, il faudra juste espérer être sélectionné et seuls les fidèles bons joueurs pourront l'être.

Pour en savoir plus sur la phase de test de Counter-Strike 2, vous pouvez consulter la FAQ dédiée de Steam, ou aussi vous rendre sur le site officiel de CS2. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant la bêta et pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de cette suite très attendue.