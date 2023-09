Après des années de spéculation et de rumeurs, Valve a finalement confirmé la sortie très attendue de Counter-Strike 2. Ce jeu emblématique a été mis à jour avec une foule de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, pour le plus grand plaisir des fans de longue date et des nouveaux venus.

Une date de sortie très attendue

La date de sortie de Counter-Strike 2 a été un sujet de spéculations pendant un certain temps, mais Valve a dissipé tous les doutes en annonçant la sortie du jeu le 27 septembre 2023. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger dès maintenant sur la plateforme Steam.

Nouveau moteur, nouvelles possibilités

Counter-Strike 2 repose sur le moteur Source 2 de Valve, offrant ainsi des graphismes améliorés, un audio retravaillé et des améliorations de l'interface utilisateur. Les joueurs peuvent s'attendre à une expérience de jeu plus immersive que jamais.

Des améliorations majeures

Ce nouveau volet apporte également son lot d'améliorations de gameplay, y compris le "tick-rate-independent gameplay", qui permet aux serveurs de détecter plus précisément les mouvements des joueurs et les actions en jeu. Les grenades fumigènes ont été améliorées, et les cartes ont pu voir leurs graphismes redessinés afin d'offrir de nouvelles opportunités tactiques.

Free to Play

Bonne nouvelle pour les joueurs de Counter-Strike Global Offensive, tous les objets collectés dans le jeu précédent seront disponibles dans Counter-Strike 2. De plus, CS2 est disponible en téléchargement gratuitement sur Steam, ce qui signifie que les fans peuvent plonger dans l'action sans frais supplémentaires.

En conclusion, la sortie de Counter-Strike 2 est un événement majeur pour la communauté des fous de FPS qui sont présents sur la licence depuis les plus anciennes versions, dont l'emblématique 1.6. Avec son lot d'améliorations, de nouvelles fonctionnalités, il est clair que Valve a mis tout en œuvre pour faire de ce jeu un succès retentissant.