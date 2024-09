Le laboratoire DxOMark vient de publier son classement des smartphones les plus doués en photographie, tout en prenant en compte la sortie des derniers iPhones 16. Et même l'iPhone 16 Pro Max, le modèle le plus cher et le plus évolué da la gamme, ne parvient pas à s'imposer en tête.

C'est un revers pour Apple qui parvient systématiquement à reprendre la tête des classements, au moins pour une courte durée, à chaque sortie d'une nouvelle gamme d'iPhone... Mais cette fois, l'iPhone 16 Pro Max n'a pas réussi à détrôner le Huawei Pura 70 Ultra.

En tête du classement, on retrouve donc le flagship de Huawei, suivi du Pixel 9 Pro XL qui fait jeu égal avec le Honor Magic 6 Pro. C'est donc à la quatrième place que s'installe Apple avec son iPhone 16 Pro Max.

Dans le même temps, on remarque que l'iPhone 15 pro Max et iPhone 15 Pro sont toujours à la huitième place.

La situation de l'iPhone 16 Pro Max n'est pas dramatique en soi, mais elle met en exergue le manque d'innovations qu'apporte cette génération. Apple a résolument orienté ses efforts avant tout sur la partie logicielle et son environnement Apple Intelligence pour séduire les foules avec un nouvel iPhone qui ne sert finalement que d'accessoire...

Malgré tout, la fiche technique et les prestations proposées en photo restent séduisantes et de haut vol avec un zoom optique 5x, un ultra grand-angle de 48 Mp et la possibilité de filmer en 4K à 120 images par seconde.

Reste qu'en termes d'image et de symbolique, Apple prend un coup... A voir donc si l'iPhone 17 sera l'occasion de renouer avec plus d'innovations et de changements matériels.