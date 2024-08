Selon des sources internes au projet, il était bel et bien un temps question pour Toys for Bob de proposer Crash Bandicoot 5, qui au passage devait être un crossover avec la licence Spyro le Dragon.

Après un Crash Bandicoot 4 qui n'avait récolté que 5 millions de ventes, il était alors question de redynamiser la série en y mêlant une autre franchise ancienne : Spyro, afin de surfer sur la nostalgie des joueurs. Le titre avait amorcé son développement, mais finalement, Activision-Blizzard a décidé de privilégier les jeux services, bien plus rentables.

Le développement du titre aurait couru entre l'été 2020 et novembre de la même année. Finalement le titre ne verra jamais le jour puisque rien n'a été produit en dehors de quelques artworks et du pitch du jeu.

Activision a ainsi préféré miser sur les jeux services, ces titres qui s'installent plusieurs années durant et nécessitent beaucoup moins d'investissements financiers et humains avec du contenu inédit publié régulièrement sur la base de saisons, mais pas de contenu aussi dense que nécessaire pour un nouveau jeu. Par ailleurs, les jeux services sont également l'occasion de proposer du multijoueur et des achats intégrés qui ne sont pas adaptés aux titres solos qui se veulent malheureusement délaissés malgré l'appel grandissant des joueurs.