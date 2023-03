Annoncé lors des Game Awards 2022 en décembre dernier, le jeu de course et de combat multijoueur Crash Team Rumble est resté muet depuis lors, malgré l'énorme engouement initial suscité par son annonce. Cependant, l'éditeur américain Activision et le studio Toys For Bob viennent de faire une annonce importante : le lancement d'une bêta fermée pour le jeu, qui se déroulera du 20 au 24 avril prochain. Les joueurs intéressés peuvent dès maintenant s'inscrire sur le site officiel de Crash Team Rumble.

Une bêta fermée ?

La bêta fermée de Crash Team Rumble permettra aux joueurs de découvrir cinq héros et méchants emblématiques de l'univers Crash, à savoir Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex et Dingodile. Trois arènes seront également disponibles pour des combats intenses entre joueurs. Cette première approche de l'expérience multijoueur offrira un avant-goût de la sortie définitive du jeu, prévue le 20 juin 2023 sur plusieurs plateformes, dont PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Les fans de la série Crash Bandicoot ont été déçus par le manque d'informations sur le très attendu Crash Team Rumble, mais l'ouverture de la bêta fermée leur donne enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Les joueurs pourront se plonger dans des courses et des combats intenses, tout en découvrant de nouvelles fonctionnalités de gameplay. Les inscriptions à la bêta fermée sont déjà ouvertes, alors ne manquez pas cette occasion de jouer en avant-première à l'un des jeux les plus attendus de l'année.

Deux solutions pour accéder à la bêta

Comptez 29,99 € pour la version standard en précommande et 39,99 € pour la version Deluxe. Dans les deux cas, vous aurez accès à la bêta du jeu du 20 au 24 avril 2023. Pour information, la version Deluxe intègre, en plus de l'accès à la bêta et l'apparence "Retro Threads" pour Tawna :

Passe de combat Premium pour les Saisons 1 + 2

Pack Proto numérique Incluant :

8 apparences de héros 'Blocky'

Ombre "pixelisée"

Musique de victoire en jeu "Get On My Level"

Chapeau "Blocky"

Sac à dos "Blocky"

Score FX "Blocky"

Bannière unique

Déblocage instantané de 25 niveaux de Passe de Combat Premium pour la Saison 1.