La communauté scientifique a validé la nature extraterrestre du cratère de Jinlin, situé près de la ville de Zhaoqing dans la province du Guangdong. Cette structure en forme de bol, d'un diamètre de 900 mètres, est le résultat d'un impact d'astéroïde survenu il y a 10 000 ans. Il s'agit du cinquième cratère d'impact confirmé en Chine, mais du tout premier identifié dans le sud du pays.

Quelle est l'ampleur de cet impact préhistorique ?

L'énergie libérée par la collision est estimée à 600 000 tonnes de TNT, comme le précise Chen Ming, chercheur au Centre for High Pressure Science and Technology Advanced Research et auteur d'une étude. Cette puissance est comparable à celle de 40 bombes atomiques de la taille de celle d'Hiroshima.

Les chercheurs estiment que l'objet extraterrestre à l'origine de ce cataclysme mesurait 30 mètres de diamètre. L'impact a dû avoir des conséquences profondes sur l'environnement local, remodelant les paysages et affectant les écosystèmes.

Comment les scientifiques ont-ils pu confirmer son origine ?

Pour prouver qu'il s'agissait bien d'un impact d'astéroïde et non d'un processus géologique terrestre, les équipes ont cherché des preuves de métamorphisme de choc. Ils ont analysé des échantillons de quartz prélevés sur le site et y ont découvert des plans de verre microscopiques.

Ces structures ne peuvent se former que sous les pressions et températures extrêmes générées par un impact à hypervitesse, apportant une preuve concluante de l'origine cosmique du cratère de Jinlin.

Pour l'étude des cratères d'impact dans le monde entier

Jusqu'à présent, les quatre autres cratères d'impact connus en Chine se situaient tous dans le nord-est. Le sud du pays, avec son climat chaud et humide, subit une intense érosion chimique et biologique, rendant la préservation et l'identification de telles structures très difficiles.

La confirmation du cratère de Jinlin, le plus grand de la période Holocène au monde, prouve que ces traces peuvent subsister.