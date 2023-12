Lors de la cérémonie des Game Awards, SEGA a confirmé son intention de faire revivre certaines de ses franchises les plus populaires de son histoire. La marque compte bien surfer sur le vent de nostalgie qui porte une partie du secteur du jeu vidéo en proposant ainsi des remasters ou remakes de jeux ayant connu un franc succès à l'époque des Megadrive, Saturn ou encore Dreamcast.

Dans une vidéo promotionnelle intitulée "Power the Next Level", SEGA détaille 5 titres qui devraient revenir sur le devant de la scène prochainement. 5 franchises mythiques qui ont fait les choux gras de SEGA.

On devrait ainsi prochainement voir arriver de nouveaux épisodes de Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage ainsi que Shinobi. Mais SEGA en promet bien plus sans les détailler.

Il y a quelques semaines, on évoquait également le développement d'un nouvel épisode de Virtua Fighter. SEGA prépare donc un retour en force, toutefois on ne sait pas encore quand les titres annoncés sortiront.