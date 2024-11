À l'approche des fêtes, Creality présente son plus grand événement Black Friday à ce jour : du 21 octobre au 3 décembre sur le Creality Store et du 21 novembre au 2 décembre sur Amazon, profitez de réductions historiques sur une large gamme d'imprimantes 3D, de graveurs laser et d'accessoires.

Imprimantes 3D Série K1 – Vitesse et précision inégalées

Creality K1



Première imprimante 3D de Creality à allier haute vitesse et accessibilité, la K1 se distingue par son nivellement automatique du plateau et des vitesses d’impression atteignant 600 mm/s, le tout dans un design léger Core XY. Vous pouvez la trouver en ce moment en promotion à 385 € au lieu de 539 €.

Creality K1 Max



Économisez 290 € sur la K1 Max, proposée à 679 € au lieu de 969 €.

Plus grande et plus intelligente, elle offre un volume de construction de 300 x 300 x 300 mm et est équipée d’une caméra IA pour surveiller l’impression et fournir des alertes en temps réel.

Creality K1C



Version améliorée de la K1, la K1C est idéale pour une large gamme de filaments techniques grâce à son système d'extrusion optimisé et sa caméra IA intégrée. Elle est en ce moment à 449 € au lieu de 599 €.

Creality K1 SE



D'ordinaire proposée à 389 €, la K1 SE est disponible au prix de 289 € grâce au code promo K1SE289.

Il s'agit d'une version simplifiée de la K1C avec un design open-source et un cadre CoreXY, alliant performance et compatibilité pour les passionnés de DIY.

Série Ender-3 V3 – Remises jusqu'à -33 %

Profitez de remises allant jusqu'à -33 % et de bundles d'accessoires spéciaux sur la série Ender-3 V3. On peut y trouver une imprimante 3D d'entrée de gamme, la V3 SE, proposée à 159 € (au lieu de 239 €) et idéale pour les débutants, ou encore un modèle V3 Plus avec un volume d'impression supérieur de 300 x 300 x 330 mm, à 399 € au lieu de 559 €.

Halot-Mage S – Impression résine de précision

Disponible à 399 € avec une remise de 20 %, la Halot-Mage S offre une précision inégalée avec un écran LCD mono 14K de 10,1" et une impression jusqu'à 150 mm/h.

Graveurs laser Série Falcon2 Pro – La gravure laser redéfinie

La Falcon2 Pro 60 W est la graveuse laser la plus puissante de Creality, avec une remise de 32 % à 1 949 €. Les modèles de 40 W et 20 W sont également disponibles avec des réductions significatives, avec respectivement 869 € au lieu de 1403 € et 1149 € au lieu de 2051 €.

Scanners 3D Creality RaptorX et Série CR-Scan – Technologie de scanning inégalée

Profitez de remises jusqu'à 27 % sur l'ensemble de la série CR-Scan. Le Creality RaptorX, par exemple, est disponible à 3379 € au lieu de 4699 €. Il s'agit du premier scanner au monde combinant lasers bleus et NIR (proche infrarouge) pour une précision impressionnante.

Retrouvez l'ensemble des offres spécial Black Friday sur le site officiel Creality ainsi que sur la boutique Amazon Creality.