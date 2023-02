Cela fait quelques mois que Creality a lancé une campagne de modernisation de ses différentes gammes d'imprimantes 3D. On avait déjà vu la CR 10 Smart arriver sur le marché il y a quelque temps déjà, et dont les retombées se sentent sur la gamme Ender 3 Neo, puis plus récemment sur la Ender 5 S1 que nous avions pu tester dans nos colonnes.

Autre modèle que nous avions déjà pu tester : la CR10 Max qui voit une héritière pointer le bout de son nez sous un nouveau nom, la CR-M4.

Creality change de nom pour annoncer un changement de gamme et une orientation vers le semi-professionnel avec une machine bien mieux équipée que la précédente.

Plus grande et mieux équipée

On retrouve un volume de 450x450x470 mm, mais c'est presque le seul point en commun avec la CR10 Max. L'équipement fait un surprenant bond en avant pour se vouloir bien plus sérieux.

À commencer par la présence de deux rails linéaires pour le plateau chauffant : exit les roues en POM et les excentriques, Creality opte pour des charriots à bille qui permettent une meilleure fluidité, mais surtout un meilleur ajustement et l'absence presque complète de jeu dans les axes.

La Creality CR-M4 embarque un plateau magnétique flexible, la fameuse tête d'impression Direct Drive Sprite (extrudeur double entrainement et hotend Spider à buse High Speed de 18 mm avec température de la buse de 300°C). La connectique en Z et en X est rangée dans des chaines de type industrielles pour limiter l'encombrement et les risques d'arrachement. On trouve deux moteurs pour l'axe Z pour une meilleure stabilité ainsi que deux barres de renfort pour limiter les vibrations en hauteur. Le châssis unibody se pare d'un écran tactile couleur de 4,3 pouces qui propose la nouvelle interface de Creality : à la fois plus claire tout en se voulant plus fournie.

Moderne et faite pour durer

La machine est équipée d'une sonde de nivellement automatique CR-Touch, configurée pour un mesh 25 points (la tête compense les défauts du lit d'impression en temps réel). Bonne nouvelle également du côté de la communication avec la CR-M4 : elle propose la prise en charge des clés USB, intègre le WiFi, un câble USB-C ainsi qu'un port RJ45, ce qui lui permet d'offrir tout un panel de possibilités pour communiquer.

Signalons également sa compatibilité avec des filaments spéciaux comme PLA, PETG, TPU, ABS, Wood, PA (nylon), Carbon (fibre carbonique).

En interne, on y trouvera également la dernière carte mère de Creality dotée de drivers silencieux, animée par Marlin, ainsi qu'une alimentation confortable de 800W.

Sur le site officiel de la marque, vous pouvez actuellement acheter en précommande l'imprimante 3D Creality CR-M4 au prix réduit de 1359 € au lieu de 1479 €.