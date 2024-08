Creality a présenté début août son tout nouveau scanner 3D avec le CR-Scan Raptor, qui est déjà aujourd'hui en promotion !

Ce dernier combine des sources de lumière laser bleue et infrarouge, ce qui permet le scan d'objets de petite, moyenne et grande taille. Ce sont ainsi pas moins de sept lignes de laser bleues parallèles qui sont utilisées pour capturer des détails précis, chaque ligne mesurant jusqu'à 0,1 mm, permettant d’obtenir des contours nets et clairs.

Le CR-Scan Raptor peut scanner des objets allant de 5 x 5 x 5 mm à 2000 x 2000 x 2000 mm.

La vitesse de scan en infrarouge (NIR) est de jusqu'à 20 images par seconde, et de jusqu'à 60 avec la lumière bleue.

Il dispose d'un algorithme de cartographie du visage permettant de capter plus de détails, avec un scan complet du corps humain effectué en seulement 2 minutes ! Vous pouvez également scanner des pièces automobiles, des pneus et d'autres objets noirs ou métalliques sans avoir besoin de spray, tout en obtenant des résultats de modèle précis.

Possédant 12 lumières LED circulaires, le CR-Scan Raptor améliore la luminosité de la cartographie des couleurs dans les environnements sombres, pour une excellente représentation des couleurs.

Vous trouverez chez Geekbuying le scanner 3D Creality CR-Scan Raptor à seulement 989 € avec le code NNNFRCR3DS avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.



Vous trouverez également en promotion le scanner 3D Creality Ferret Pro.

Léger, pour un poids de seulement 105 g avec des dimensions de 120 x 30 x 26 mm, vous pourrez l'emmener partout avec vous, et même l'utiliser en extérieur sans être gêné par la lumière du soleil.

Il dispose d'une technologie anti-secousses, gère le WiFi 6, et permet de réaliser des modèles 3D très détaillés sans oublier le face mapping permettant de capturer tous les détails d'un visage.

Il dispose d'un affichage de couleurs de jusqu'à 24-bit et d'une précision dimensionnelle de 0,1 mm, et est compatible avec Android, Windows 10 et 11 (64-bit) et Mac OS.

Vous trouverez le scanner 3D Ferret Pro au petit prix de 309 € avec le code NNNFRCRS3D et toujours avec la livraison gratuite depuis l'Europe.





Terminons enfin avec le CR-Scan Otter qui propose une large plage de numérisation et une grande précision.

Le CR-Scan Otter peut en effet numériser aussi bien des petits objets allant de 10 * 10 * 10 mm que des grands jusqu'à 2000 * 2000 * 2000 mm, le tout avec une précision de numérisation allant jusqu'à 0,02 mm, pour des détails fidèles avec une netteté remarquable. Les numérisations sont rapides et précises allant jusqu'à 20 images par seconde.

Il possède une technologie anti-tremblement d'imagerie 3D en une seule prise. Son appareil photo couleur haute résolution intégré est de 2 Mpixels et capture des modèles 3D en couleur avec une numérisation couleur 24 bits.

Vous trouverez le scanner 3D Creality CR-Scan Otter à seulement 669 € avec le code NNNFRSAOT également avec la livraison gratuite depuis l'Europe.