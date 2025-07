Lancée en août par Creality Falcon, le nouveau graveur laser Falcon A1 Pro combine une puissance laser professionnelle de 20 W, une automatisation avancée, des fonctions de sécurité intelligentes et une expérience utilisateur de niveau supérieur.

Guidée par la vision « Go Pro. Go Smart. Go Earn. » (Devenez pro. Devenez intelligent. Gagnez.), le Falcon A1 Pro est conçu pour les créateurs qui en demandent plus, pas seulement plus de puissance, mais plus d'intelligence, de contrôle et de résultats concrets.

Prix de lancement et offres de précommande

Les précommandes pour le Falcon A1 Pro ouvrent du 5 au 18 août 2025 avec des prix de lancement limités dans le temps :

Super Early Bird – 40 % de réduction : du 5 au 6 août | Limité à 200 unités

– : du 5 au 6 août | Limité à 200 unités Early Bird – 30 % de réduction : 6-8 août | Limité à 400 unités

– : 6-8 août | Limité à 400 unités Last Chance – 20 % de réduction : 8-18 août | Limité à 600 unités

Sachant que le prix officiel est de 1179 €, obtenez jusqu'à 40% de réduction, soit 707 € seulement ! De plus, notez que le code de réduction FAP0 sera disponible avec 10 € de remise supplémentaire.

Pourquoi le Falcon A1 Pro n'est pas un graveur comme les autres

Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un bond en avant. Au cœur de l'appareil se trouve un module laser bleu robuste de 20 W, capable de graver et de découper plus de 350 matériaux, du bois et du cuir aux métaux revêtus et aux céramiques. Pour une polyvalence accrue sur les surfaces sombres ou certains plastiques, le module laser rouge IR optionnel de 2 W élargit encore ses possibilités.

Quand la précision rencontre l'intelligence : 3 innovations clés

Ce qui distingue véritablement le Falcon A1 Pro des graveurs laser de bureau classiques, ce n'est pas seulement sa puissance de 20 W, c'est l'intelligence de sa conception.

Surveillance à distance, où que vous soyez : restez connecté à votre projet depuis n'importe où via l'application mobile. Que vous soyez dans une autre pièce ou en train de faire des courses, les mises à jour en temps réel vous permettent de suivre la progression sans avoir à rester à côté.





: restez connecté à votre projet depuis n'importe où via l'application mobile. Que vous soyez dans une autre pièce ou en train de faire des courses, les mises à jour en temps réel vous permettent de suivre la progression sans avoir à rester à côté. Autofocus AI avec une précision de ±0,012" : le système de vision AI intégré combine une caméra intelligente et une télémétrie laser à point rouge pour verrouiller automatiquement la mise au point en moins de 3 secondes, garantissant une précision dès la première passe, même sur des matériaux incurvés ou irréguliers.





: le système de vision AI intégré combine une caméra intelligente et une télémétrie laser à point rouge pour verrouiller automatiquement la mise au point en moins de 3 secondes, garantissant une précision dès la première passe, même sur des matériaux incurvés ou irréguliers. Écran tactile intelligent, flux de travail simplifié : avec une interface similaire à celle d'un smartphone, l'écran tactile met les fonctions clés à portée de main. Rouvrez d'anciens projets, prévisualisez la progression en temps réel ou lancez la gravure directement depuis votre téléphone, aucun PC n'est requis.

Parmi les autres points forts, citons une vitesse de gravure de 600 mm/s, un système de sécurité à 8 couches et une intégration transparente avec l'écosystème Creality de matériaux, d'accessoires rotatifs et de logiciels de nouvelle génération pour un flux de travail créatif plus intelligent et plus fluide.

Conçue pour les fabricants, les designers et les entrepreneurs indépendants

Que vous personnalisiez des cadeaux, créiez des prototypes ou développiez votre entreprise créative, le Falcon A1 Pro vous aide à passer de l'idée à l'exécution en quelques minutes, et non en heures. Il n'est pas seulement plus rapide ou plus intelligent, il est conçu pour des résultats concrets, dès la sortie de l'emballage.

Marquez les dates : 5 août

Le compte à rebours a commencé. Rejoignez la liste d'accès anticipé et profitez de votre réduction de lancement tant qu'elle dure. Suivez Creality sur tous les canaux pour des aperçus, des démonstrations en direct et des histoires de la communauté.

Le Falcon A1 Pro est là, pour rendre la gravure professionnelle plus rapide, plus intelligente et enfin à portée de main.