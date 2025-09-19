Creality, un leader mondial des solutions d'impression 3D et de fabrication numérique, a œuvré pour rendre la création et l'innovation accessibles à tous les créateurs dans le monde. Avec sa sous-marque Falcon, dédiée à la gravure laser haute performance, Creality continue de repousser les limites, en donnant les moyens aux amateurs, aux passionnés de bricolage et aux professionnels.

Si le A1 a rendu le travail au laser accessible à tous, le A1 Pro va plus loin, en offrant des performances de qualité professionnelle, une automatisation avancée et une plus grande polyvalence pour les créateurs qui exigent plus.

Falcon A1 Pro : plus intelligent, plus puissant et conçu pour plus

Si le Falcon A1 ouvre la porte à la créativité laser, le Falcon A1 Pro l'ouvre en grand. Construit selon la philosophie "Go Pro. Go Smart. Go Earn", il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau, mais d'un grand pas en avant.

Ce qui différencie le A1 Pro :

Puissance laser de 20 W : permets de graver et de découper plus de 350 matériaux, y compris les métaux revêtus et les céramiques.

Laser infrarouge (IR) de 2 W en option : pour une polyvalence accrue sur les surfaces foncées et certains plastiques.

Mise au point automatique par IA (±0,012") : le système de vision intelligent fait la mise au point en moins de 3 secondes, même sur des matériaux courbés ou irréguliers.

Surveillance à distance via l'application mobile : restez connecté à vos projets à tout moment et en tout lieu.

Écran tactile intelligent : une interface de type smartphone qui permet de prévisualiser, de rouvrir d'anciens projets ou de commencer directement depuis votre téléphone, sans avoir besoin d'un PC.

Flux de travail professionnel : vitesse de gravure de 600 mm/s, 8 couches de protection de sécurité et intégration transparente de l'écosystème avec les matériaux, les accessoires rotatifs et les logiciels avancés.

A1 vs A1 Pro : lequel vous convient le mieux ?

Puissance et polyvalence

Falcon A1 : conviens aux matériaux plus fins et à la gravure de base.

Falcon A1 Pro : découpe les matériaux plus épais plus rapidement et plus efficacement, et le laser IR de 2 W en option étend la compatibilité à plus de 300 matériaux.

Flux de travail plus intelligent

Falcon A1 : fonctionnement simple et convivial pour les débutants.

Falcon A1 Pro : mise au point automatique par IA (précision de 0,076 mm en 3 s) + caméra intelligente pour un alignement précis directement sur l'écran tactile de 4,3 pouces.

Expérience utilisateur

Falcon A1 : sûr, compact et facile à démarrer.

Falcon A1 Pro : écran tactile + application mobile pour la surveillance en temps réel, le contrôle à distance, les alertes incendie et même l'enregistrement en accéléré (timelapse).

Le A1 rend la créativité possible pour tous, mais le A1 Pro va plus loin en offrant l'intelligence, la polyvalence et le contrôle nécessaires pour transformer des idées créatives en résultats professionnels.

L'avenir de la gravure laser commence avec le Falcon A1 Pro

Que vous souhaitiez personnaliser des cadeaux, concevoir des prototypes ou créer une activité d'appoint, le Falcon A1 Pro vous aide à passer de l'idée à la réalisation en quelques minutes. Ce n'est pas seulement une graveuse, c'est un outil professionnel qui relie la passion et le profit.

Découvrez le Falcon A1 Pro dès aujourd'hui et faites l'expérience du niveau supérieur de la gravure laser.