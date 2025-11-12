Falcon est une sous-marque de Creality dédiée à la gravure laser haute performance. Elle s'adresse aux amateurs, aux passionnés de bricolage et jusqu'aux professionnels pour concrétiser leurs idées. Les séries Falcon visent ainsi à répondre à plusieurs besoins.

Il pourra s'agir de commencer à créer avec le Falcon A1, de faire évoluer des projets avec le Falcon A1 Pro et de se tourner vers l'entreprise avec le Falcon2 Pro.

La série Falcon A1 pour les débutants et amateurs

La série Falcon A1 est présentée comme la porte d'entrée dans le monde du laser, offrant un équilibre entre la sécurité, la simplicité et la performance.

Falcon A1 (10 W) est un point de départ créatif et rend l'entrée dans la gravure laser abordable avec des matériaux comme le bois, le cuir, le papier, le carton et l'acrylique foncé. Des créations typiques sont des sous-verres personnalisés en bois, étiquettes en cuir gravées et étuis de téléphone personnalisés en acrylique.

Le Falcon A1 Pro (20 W) Pro double la puissance du modèle de base, permettant des vitesses plus rapides et la possibilité de travailler avec des matériaux plus épais. Un outil qui permet de développer des compétences, avec également un potentiel commercial.

Pour les créateurs avancés et les petites boutiques, le Falcon A1 Pro (20 W) est compatible avec tous les matériaux du modèle A1 (10 W), tout en bénéficiant d'une capacité efficace de coupe de bois et d'acrylique plus épais. La gravure sur pierre, le verre, la céramique, et les métaux comme l'acier inoxydable et l'aluminium anodisé sont dans ses cordes.

Le Falcon A1 Pro (20 W) peut en outre débloquer la gravure directe sur métal grâce à la tête laser infrarouge 2 W optionnelle. Des créations peuvent être des puzzles en bois complexes, des enseignes acryliques multicouches et des gravures précises sur métaux.

La série Falcon2 Pro pour les professionnels

Avec les ambitions qui montent encore d'un cran et pour une qualité professionnelle, il faut se tourner vers la série Flacon2 Pro (40 W / 60 W) afin d'assurer un travail de haute précision. La puissance laser nettement supérieure et conçue pour gérer des matériaux plus durs, plus denses et plus diversifiés.

À destination des entreprises commerciales et des ateliers professionnels, les solutions Creality Falcon2 Pro peuvent graver sans effort sur des métaux tels que l'acier inoxydable et l'aluminium anodisé, tout en coupant et gravant l'acrylique épais, les bois durs, les composites et la pierre.

Une promotion spéciale jusqu'à Noël

Pour l'achat d'un graveur Creality Falcon, une période de promotion est en cours jusqu'au 25 décembre prochain. Les réductions commencent à 10 % et peuvent aller jusqu'à 35 %. De plus, le code ZFN10 peut être utilisé pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 %.

Avec le Creality Falcon A1 (10W), c'est un prix de 499 € au lieu de 589 €, tandis que le Creality Falcon A1 Pro (20W) est au prix de 859 € au lieu de 1 179 €. En y ajoutant le code ZFN10, le Creality Falcon A1 (10W) passe donc à 449 € et le Creality Falcon A1 Pro (20W) à 773 €.