Creality, un pionnier mondial dans l'impression 3D, lance sa deuxième génération de graveur laser Falcon2. Ce graveur laser de nouvelle génération avec une puissance de 22W apporte de nouvelles technologies et sera disponible à partir du 14 février 2023 à 15h00 en France.

Caractéristiques

La puissance du laser de 22W offre une capacité de coupe sans précédent. Le Falcon2 est capable de couper du bois de 15mm d'épaisseur en une seule passe, ce qui nous permet de graver des morceaux de bois de plus grosse épaisseur. Il peut également couper du plastique de 10mm ou de la tôle inox de 0,05mm d'un trait le tout sur une surface de travail de 400x415 mm... C'est pour vous dire s'il est puissant.

Vitesse de gravure accélérée

Le Falcon2 grave à une vitesse de 400 mm/s, soit 2 fois plus rapidement qu'un graveur laser de 10W, ce qui augmente drastiquement la productivité de l'appareil.

Assistance à l'air intégrée

L'air assist du Falcon2 vous permet de régler manuellement le volume du flux d'air en continu via le bouton de la machine, tout en pouvant également régler automatiquement le flux d'air via LightBurn. Ce dispositif est conçu pour éliminer la fumée et protéger la lentille laser pendant la gravure et la découpe, garantissant un résultat plus propre.

Trois systèmes de surveillance

La surveillance du flux d'air indique le volume actuel du flux d'air et vous permet de l'ajuster en fonction de vos besoins de gravure. La surveillance de la lentille déclenchera une alarme si la lentille est trop sale, et la surveillance de la flamme vous rappellera si une flamme est détectée.

Cinq protections de sécurité

Le Falcon2 est équipé de cinq protections de sécurité, telles que l'interrupteur de fin de course bidirectionnel, la fonction d'arrêt actif, le verrouillage de sécurité, le bouton d'arrêt d'urgence et le couvercle de protection (pour éviter de se prendre des rayons laser sur les parties les plus fragiles comme les yeux).

Gravure colorée magique

La graveuse laser Falcon2 peut produire une gravure colorée magique lorsqu'il travaille sur des tôles en acier inoxydable. Une grande palette de couleurs peut être appliquée sur la surface en faisant varier la puissance, donc la température, du faisceau. Tout cela est réglable directement dans le logiciel Lightburn.

Pour rappel, le nouveau graveur laser Creality Falcon2 22W sera disponible le 14 février à 15h chez nous. Aucune information en termes de prix n'a été communiquée.