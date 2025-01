Commençons par le graveur laser Creality Falcon 2 Pro qui est le tout premier laser fermé de la marque. Il existe en versions 22W et 40W.

Ce dernier est intégré dans un châssis surmonté d'un capot permettant de filtrer les radiations nocives pour l'oeil tout en permettant d'observer la gravure en cours.

Le Falcon 2 Pro possède une certification de laser de classe 1.

Il possède 3 modules de surveillance avec un suivi de la circulation d'air dans l'enceinte, un suivi de la lentille et enfin un détecteur de flammes. Des indicateurs sont présents sur la tête, et vous trouverez une assistance à la coupe par propulsion d'air (Air assist), la détection du taux d'encrassement de la lentille et enfin une alerte et coupure en cas de détection de flammes. Pour terminer, le Falcon2 Pro intègre des détecteurs de fin de course bidirectionnels, le verrouillage du caisson, un bouton d'arrêt d'urgence, ou encore la détection de blocage, le tout pour une sécurité maximale.

Le Falcon2 Pro intègre aussi une caméra qui permet de visualiser la zone de travail, ce qui permet ainsi de placer facilement les calques à graver ou à découper. Il possède également de série un module Air Assist.

La zone de travail est de 400 x 415 mm, et le cloisonnement permet un raccordement à une extraction ou à un module de filtrage de l'air. La cuve peut également accueillir un accessoire de gravure rotatif.

Geekbuying propose aujourd'hui le graveur laser fermé Creality Falcon2 Pro 40W au prix réduit de 1079 € avec le code de réduction NNNFR020CR et une livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours.

Vous trouverez également le pack Creality Falcon2 Pro 40W + 24 feuilles Mecpow en acajou/noyer + 120 feuilles de papier à gratter Mecpow + 1 licence LightBurn valable 1 an à 1199 € avec le code NNNFR2P24 et une expédition gratuite depuis la Pologne, ou au même prix avec le code NNNFR2PG.

Poursuivons avec le graveur laser Mecpow X4 Pro 22W qui est certifié FDA Classe 1.

Equipé d’une tête de 22 W et offrant un espace de travail de 400 x 415 mm, son module de 22 W permet de graver en un seul passage du bois de cerisier de 10 mm d’épaisseur, de l’acrylique opaque foncé de 6 mm ou encore de l’acier inoxydable de 0,04 mm d’épaisseur.

Le X4 Pro possède une caméra intégrée qui permet d'optimiser le positionnement de l’objectif pour un alignement ultra précis. Il possède un système Air Assist qui expulse les débris pendant les phases de gravure et de découpe pour un résultat plus net.

Son boîtier est transparent et permet ainsi de surveiller le processus tout en filtrant la lumière laser pour protéger les yeux de l'utilisateur.

Au niveau de la sécurité, il possède un verrou qui interrompt immédiatement son fonctionnement lorsque le couvercle est ouvert, ainsi que des capteurs pour signaler les potentiels dangers. Il possède enfin un capteur de flamme, un bouton d’arrêt d’urgence, un détecteur d’inclinaison afin de prévenir les accidents et enfin des interrupteurs de fin de course.

Compatible avec une utilisation hors ligne, il prend en charge les systèmes d’exploitation Windows, Mac, Linux, Android, et iOS ainsi que les logiciels comme MKSLaser, LaserGRBL et LightBurn.

Geekbuying propose le graveur laser Mecpow X4 Pro 22W à seulement 599 € avec le code NNNFRX4PRO avec une livraison gratuite depuis le'Europe en quelques jours.