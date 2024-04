Commençons par le graveur laser Creality Falcon2 en version 22W qui possède la récente technologie de compression ponctuelle FAC avec quatre puissantes diodes laser de 6 W qui sont compressées pour atteindre une puissance totale de 22 W. Le graveur est alors capable de couper une tôle d'acier inoxydable de 0,05 mm d'épaisseur en une seule fois.

La vitesse de gravure est de 25 000 mm/min et la surface de travail de 400 x 415 mm.

Il est possible d'ajuster l'assistance pneumatique soit de façon manuelle via un bouton, soit de façon automatique avec le logiciel LightBurn, ceci afin d'éliminer la fumée et de protéger la lentille du laser.

Le Falcon2 possède un triple système de surveillance :

du débit d'air dont le volume actuel est précisé, et dont le débit est ajustable

de l'objectif permettant de déclencher une alarme lorsque ce dernier est trop sale

anti-feu déclenchant également une alarme avec cette fois-ci un arrêt de la gravure lorsqu'une flamme est détectée.

La gravure colorée est possible grâce à l'action du faisceau laser puissant sur l'acier inoxydable qui va alors produire des centaines de couleurs.

Le Falcon2 prend en charge la création hors ligne et l'aperçu dynamique hors ligne avec une carte TF, pour créer partout où vous voulez.

Il est compatible avec la plupart des systèmes comme Windows et macOS, et des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn.

Le graveur laser Creality Falcon2 22W est disponible sur Geekbuying avec la livraison gratuite de Pologne.

A noter qu'il existe également une version 40W du graveur laser Creality Falcon2.

Le graveur laser Creality Falcon2 40W est également disponible sur Geekbuying avec une expédition gratuite depuis la Pologne.



Passons ensuite au Falcon 2 dans sa version Pro, plus aboutie et qui constitue pour Creality son tout premier laser fermé toujours en versions 22W et 40W.

Le tout est maintenant intégré dans un nouveau châssis surmonté d'un capot filtrant les radiations nocives pour l'oeil tout en permettant une excellente visibilité sur la gravure.

Creality a ainsi obtenu une certification de laser de classe 1 pour son Falcon 2 Pro.

Il intègre trois modules de surveillance supplémentaires avec le suivi de la circulation d'air dans l'enceinte, le suivi de la lentille et le détecteur de flammes. Vous trouverez également des indicateurs sur la tête, l'assistance à la coupe par propulsion d'air (Air assist), la détection du taux d'encrassement de la lentille et l'alerte et coupure en cas de détection de flammes.

Signalons également des détecteurs de fin de course bidirectionnels, le verrouillage du caisson, un bouton d'arrêt d'urgence, ou encore la détection de blocage.

Nouveauté, le Falcon 2 Pro possède une caméra permettant la visualisation de la zone de travail, permettant de placer facilement les calques à graver ou à découper. Il possède également un module Air Assist de série.

La zone de travail est de 400 x 415 mm, tandis que le cloisonnement permettra un raccordement à une extraction ou à un module de filtrage de l'air. La profonde cuve du Falcon 2 Pro peut également accueillir un accessoire de gravure rotatif.

Geekbuying propose le graveur laser fermé Creality Falcon2 Pro 22W et la version 40W du Falcon2 Pro avec la livraison gratuite depuis la Pologne.