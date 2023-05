Creality a présenté il y a quelques semaines une nouvelle imprimante 3D qui devrait ravir les amateurs d'impressions 3D, avec la K1 qui fonctionne dorénavant sous Klipper au lieu de Marlin.

La Creality K1 est une machine cloisonnée ultra rapide dans un format cubique avec caisson intégré et portes vitrées. L'objectif est double : d'une part, protéger les impressions dans l'enceinte de manipulations indésirables, d'autre part maîtriser la température afin de permettre l'impression de matériaux plus techniques comme le nylon, l'ABS ou encore le polycarbonate.

Le point clé phare mis en avant par Creality est la vitesse d'impression qui est annoncée à 600 mm/s maximum. Il est en effet possible d'atteindre une vitesse aussi élevée par divers éléments, comme l'intégration d'une tête ultra légère de seulement 190 grammes avec extrudeur Sprite et tête Spider high flow avec cartouche de chauffe céramique à 360 degrés, la présence d'axes sur roulements, et d'un refroidissement de la pièce reporté sur le côté.

A noter que l'imprimante 3D utilise un système basé sur une version modifiée de Klipper, ce qui permet d'envoyer plus de données en un temps réduit, mais aussi de prendre en charge de nombreux outils pour optimiser les impressions à haute vitesse, comme par exemple la compensation de la résonance.

Creality annonce ainsi des pièces imprimées jusqu'à 12 fois plus rapidement qu'avec une imprimante cartésienne traditionnelle, tout en proposant une qualité de finitions identique, voire supérieure.

A noter que la K1 dispose également d'un accéléromètre situé dans la tête d'impression afin de mesurer la fréquence de résonance de la machine et ainsi de limiter les effets de ringing et de ghosting. Le châssis a également été renforcé.

Elle dispose enfin d'une connexion WiFi et peut être pilotée à distance via une interface Web, le Cloud Creality ou le logiciel de slice Creality.

Geekbuying propose également une promotion sur l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 qui est de type FDM avec une surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm pour un poids de 12,9 kg. Elle possède une résolution de couche de 0,1 à 0, 35 mm, pour une vitesse d'impression de 60 à 150 mm/s et une vitesse de déplacement de 250 mm/s.

Son bed est capable de chauffer jusqu'à une température de 180°C tandis que la tête de chauffe peut monter jusqu'à 240°C. Elle intègre une carte-mère 32bits, couplée avec des contrôleurs de moteur pas-à-pas AT2100 et supporte l'impression de nombreux matériaux comme les PLA, ABS, Flexible PLA, Wood, PVA, HIPS...

Sa tête d’impression est constituée d’un extrudeur de type Titan placé très près de la buse, ce qui permet un contrôle amélioré du flux du filament via un système “Direct Drive” qui permet ainsi d’imprimer facilement des filaments flexibles comme le TPU.

Elle possède de nombreuses fonctionnalités comme l'auto-calibrage ABL, un système de synchronisation à deux axes Z, la détection des défauts d'impression, la détection et la récupération des pertes de courant, un capteur de sortie de filament, une butée inductive, un éclairage LED de la buse, un écran tactile coloré et une installation en 3 minutes (l'imprimante étant livrée montée à 95%), le tout avec un fonctionnement ultra-silencieux !

Terminons enfin avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro et sa surface d'impression de 220 x 220 x 270 mm. Elle dispose d'un plateau chauffant pouvant atteindre une température de 110°C, alors que sa tête de chauffe ira jusqu'à 300°C. Elle dispose d'un écran tactile de 4,3" et d'un extruder direct drive.

