Annoncée fin mai 2023, la nouvelle série K de Creality inaugurait deux nouvelles venues dans le domaine de l'impression 3D avec les K1 et K1 Max. En résumé, exit Marlin et bonjour à Klipper, et le tout à une vitesse ultra sonique !

Nous avons déjà pu tester la Creality K1, qui s'est révélée être une très bonne machine, mais nous attendons avec impatience notre test de la K1 Max qui devrait envoyer du lourd ! Et en attendant de la recevoir, sachez que Creality annonce une promotion pour son lancement qui s'est déroulé ce 10 juillet.

Pour rappel, la K1 Max est une machine cloisonnée ultra rapide au format cubique et avec caisson intégré et portes vitrées.

Le but ici est de protéger l'enceinte d'impression de possibles mauvaises manipulations, mais également de contrôler la température afin de permettre l'impression de matériaux plus techniques comme le polycarbonate, l'ABS, ou même le nylon.

La K1 Max offre un volume d'impression de 300 x 300 x 300 mm.

Une vitesse d'impression à 600 mm/s maximum.

Pour obtenir une vitesse d'impression aussi élevée, Creality a intégré une tête ultra légère de seulement 190 grammes avec l'extrudeur Sprite et la tête Spider high flow avec cartouche de chauffe céramique à 360 degrés. Pour permettre cette vitesse extrême, vous trouverez également des axes sur roulements, un refroidissement de la pièce qui a été reporté sur le côté, mais aussi un système basé sur une version modifiée de Klipper permettant d'envoyer plus de données en un temps réduit. Autre avantage, l'imprimante 3D prend maintenant en charge de nombreux outils qui permettent d'optimiser les impressions à haute vitesse, citons par exemple la compensation de la résonance.

Au final Creality annonce des pièces imprimées jusqu'à 12 fois plus rapidement qu'une imprimante cartésienne traditionnelle, tout en conservant bien entendu une qualité de finitions similaire, voire même améliorée. À travers la buse, le débit de filament est élevé, jusqu'à 32 mm3/s, avec donc au final une impression plus rapide.

La K1 intègre un nouveau chauffage en céramique qui entoure l'extrémité chaude et qui peut la chauffer jusqu'à 200℃en seulement 40 secondes, permettant ainsi de faire fondre instantanément les filaments, ce qui permet au filament fondu de suivre le rythme élevé de la vitesse d'impression. Enfin, un extrudeur à double engrenage en entraînement direct et un refroidisseur thermique en alliage de titane sont présents permettant une meilleure extrusion.

Cette machine haut de gamme dispose également d'un accéléromètre situé dans la tête d'impression, afin de mesurer la fréquence de résonance de la machine et de limiter les effets de ringing et de ghosting, d'un châssis renforcé, avec des cadres supérieurs et inférieurs en aluminium moulé d'une pièce, et surtout d'une caméra IA.

Cette caméra IA est située dans l'enceinte et permet de surveiller les impressions avec notamment une fonction de détection des échecs qui permet de mettre immédiatement en pause le projet, voir d'annuler l'impression des pièces défaillantes tout en poursuivant l'impression du reste (module spaghetti, débris). Une belle avancée !

La K1 Max intègre aussi un système de leveling automatique qui est associé à un LiDAR permettant de balayer l'intégralité du lit d'impression en quelques secondes tout en réalisant une grande quantité de mesures. Le LiDAR possède une résolution de 1 μm, et est capable de cartographier la première couche. En cas de problème, il mettra alors en pause automatiquement l'impression et vous avertira.

Enfin, la K1 Max possède des connexions WiFi et Ethernet, et peut être pilotée à distance à travers une interface Web, le Cloud Creality, ou via le logiciel de slice Creality.

La K1 Max est disponible actuellement au prix de 969 € au lieu de 1049 € sur le site de Creality avec la livraison gratuite en 5 jours. Elle sera également prochainement chez Amazon sur la boutique dédiée de Creality.

Signalons également que la K1 est disponible au prix réduit de 584 € au lieu de 649 € également sur le site de Creality à travers une vente flash qui se terminera le 16 juillet au soir.