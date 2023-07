Creality, un leader de l'industrie de l'impression 3D, continue d'étonner les passionnés et les professionnels avec ses derniers modèles : la Creality K1 que nous avons déjà testée et la K1 Max. Ces deux imprimantes 3D polyvalentes offrent une combinaison unique de performances et de précision remarquable.

La Creality K1 se distingue par son grand volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm, ce qui permet de réaliser des projets de grande envergure avec facilité. Son système de nivellement automatique (auto bed leveling) garantit une configuration rapide et des impressions homogènes.

Quant à la K1 Max, elle brille avec un volume d'impression encore plus grand de 300 x 300 x 300 mm, idéal pour les projets d'envergure industrielle. Son cadre solide et sa structure robuste assurent une stabilité supérieure lors de l'impression.

Ces deux imprimantes utilisent des extrudeuses directes et des buses haute température, ce qui leur permet de traiter une variété de matériaux, offrant ainsi une flexibilité créative maximale.

Que vous soyez un amateur passionné ou un professionnel ambitieux, les imprimantes 3D Creality K1 et K1 Max vous séduiront par leur performance, leur fiabilité et leur capacité à donner vie à vos plus beaux projets.

La Creality K1 est disponible au prix de 525 € au lieu de 690 € avec le code NNNFRCRK1 chez Geekbuying. La livraison est gratuite depuis l'Europe et vous obtiendrez en cadeau la Creality K1 AI Camera (intégrée de base à la K1 Max).

La K1 Max est disponible au prix de 909 € au lieu de 1052 € avec le code NNNFRK1MAX et la livraison est toujours gratuite depuis l'Europe. Cette fois-ci vous aurez en cadeau 1 kg de filament blanc Creality Hyper Series.





L'entreprise Anycubic, quant à elle, reconnue pour ses innovations dans le domaine de l'impression 3D, dévoile son imprimante Anycubic Photon Mono X2. Cette imprimante 3D résine repousse les limites de la créativité et de la précision.

Avec sa résolution 4K et un volume d'impression de 196 x 122 x 200 mm, la Photon Mono X2 permet de donner vie à des détails fins et des modèles complexes avec une belle netteté.

La technologie mono LCD de haute qualité assure une impression rapide et fiable, tandis que le nouveau système de refroidissement garantit une stabilisation thermique pour des résultats optimaux.

Son écran tactile intuitif et son interface conviviale rendent la manipulation de l'imprimante simple et accessible à tous les utilisateurs, des débutants aux professionnels.

Avec la Photon Mono X2, Anycubic propulse l'impression 3D résine à un niveau supérieur, offrant ainsi aux passionnés et aux créateurs une expérience de modélisation 3D sans compromis.

Vous pourrez acheter cette imprimante 3D résine Anycubic Photon Mono X2 au petit prix de seulement 249 € au lieu de 403 € avec le code NNNFRMONOX2 chez Geekbuying. La livraison est gratuite, depuis l'Europe, et pour le même prix vous aurez gratuitement le Anycubic Wash & Cure !