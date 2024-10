Creality vient de lever le voile sur sa toute nouvelle génération de scanner CR-Scan, un dispositif capable de scanner des objets ou des personnes pour les reproduire instantanément en modèle 3D.

Le Raptor X se différencie des précédents modèles par son orientation hybride qui mêle des lasers bleus et infrarouges, et par sa dimension l'orientant vers des scans à échelle humaine.

La combinaison des deux types de laser permet dans les faits d'offrir un scanner polyvalent, capable de gérer des objets allant de 5 x 5 x 5 mm aux objets de 4000 x 4000 x 4000 mm (soit 6 fois plus que la précédente génération). Cette capacité permet ainsi de scanner les moindres détails des pièces les plus petites tout en limitant les erreurs d'alignement et la multiplication des manipulations pour le scan de pièces de plus grande envergure.

Il embarque une caméra d'imagerie 3D de 2,3 millions de pixels pour capturer les moindres détails et offrir des contours nets et précis.

Au total, le Raptor X embarque 41 lasers bleus (34 lasers croisés et 7 lasers parallèles) ainsi qu'un module NIR (diode laser à onde continue). Les lasers croisés sont parfaits pour la capture d'objets de grande taille à haute vitesse, tandis que les lasers parallèles sont orientés vers la capture des détails. Avec un faisceau de seulement 0,1 mm, la définition de la capture est particulièrement importante : il devient possible de capturer un visage humain dans les moindres détails en seulement 2 minutes.

Par ailleurs, la conception du Raptor X met fin à la nécessité d'utiliser des marqueurs autour des pièces à scanner sans aucune préparation préalable. Pas besoin de spray matifiant, y compris sur les pièces en métal noir.

Le nouveau design opéré par Creality permet de réduire la distorsion de la lentille de capture (moins de 5%), composée de 9 couches. Plus robuste, le châssis du scanner est désormais en métal.

La fonctionnalité One-Shot 3D Imaging propose de compenser les tremblements pour éviter la perte de suivi de l'image, afin de rendre la capture de scans plus ergonomique et fluide.

Le CR-Scan Raptor X est compatible WiFi 6 pour un transfert rapide des données et une latence limitée à seulement 10 ms. La puissance des faisceaux permet une utilisation en intérieur comme à l'extérieur, les LED bleues utilisées ayant pour fonction de renforcer la vivacité des couleurs des objets scannés.

Pour son lancement, et uniquement du 8 octobre 4h au 11 octobre 18h, vous trouverez seulement sur le site officiel le scanner 3D Creality CR-Scan Raptor X au prix réduit de 3049 € au lieu de 4699 €, soit -35% ! Une offre très alléchante !

Et pour ceux qui auraient raté cette période, une nouvelle vague de promotion aura lieu plus tard, du 12 octobre 18h au 21 octobre 18h avec 13% de réduction.