Très réputée sur le marché des imprimantes 3D grand public, Creality déploie une nouvelle gamme d'imprimantes sur son segment Sermoon avec les V1 et V1 Pro.

Rappelons que la gamme Sermoon est un peu à part au sein du catalogue de Creality et qu'elle concerne des imprimantes cloisonnées proposées à des prix agressifs. L'avantage de ces imprimantes est qu'elles sont livrées assemblées à 100% et proposent une enceinte contrôlée, qui se veut plus sécuritaire et adaptée aux environnements accueillant des enfants ou du public.

Sermoon V1 et V1 Pro : compactes et polyvalentes

L'expérience proposée par les Sermoon V1 et V1 Pro se veut simplifiée : il suffit de la sortir du carton et de l'allumer pour lancer les premiers réglages et sa première impression. Ces machines sont donc idéales pour les débutants ou les utilisateurs qui souhaitent imprimer rapidement sans se soucier d'un montage ou de trop de réglages fastidieux.

Les deux machines sont également équipées d'une connexion en WiFi et peuvent être pilotées à distance via l'application Creality Cloud. Les deux machines revendiquent un fonctionnement en silence du fait de drivers prenant en charge la fonctionnalité stealthchop, mais également de par leur enceinte cloisonnée qui absorbe une partie des bruits.

Quel que soit le modèle, on y trouve un plateau magnétique flexible pour un décrochage facilité des pièces, un écran LCD 4,3 pouces tactile pour les commandes, une tête avec buse facile à changer (changement d'une main), des fonctionnalités de reprise d'impression en cas de coupure électrique, un système d'éclairage LED dans l'enceinte et un module de détection de fin de filament, et enfin un leveling automatique du lit d'impression.

Les Sermoon V1 et V1 Pro sont des machines de petit format : le volume d'impression est de 175*175*165 mm avec une vitesse annoncée entre 50 et 150 mm/s maxi.

Tout comme une grande partie du catalogue de Creality actuellement, les Sermoon V1 et V1 Pro embarquent l'extrudeur Sprite à double entrainement en configuration direct drive.

La Sermoon V1 Pro se démarque de la version standard en proposant également une caméra intégrée ainsi qu'un système qui suspend automatiquement l'impression en cas d'ouverture de la porte.

La Sermoon V1 est annoncée à 449 € et est actuellement proposée en tarif de lancement à 269,40 € sur le site de Creality.

La Sermoon V1 Pro est quant à elle annoncée à 569 € avec une offre de lancement à 341,40 €.