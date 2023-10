Le chiffre de fréquentation de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine n'est pas encore connu, mais nul doute qu'il sera synonyme de succès comme c'est de tradition. Face à l'engouement suscité, certaines visites peuvent toutefois passer à la trappe.

Plutôt que d'attendre la 41e édition programmée les 21 et 22 septembre 2024, une séance de rattrapage est possible en ligne et dans le confort de son foyer. ExpressVPN a ainsi compilé quelques visites de ce type, en mettant notamment l'accent sur des musées français, œuvres françaises et divers lieux emblématiques.

Des musées et plus

Les musées parisiens du Louvre, d'Orsay et du Quai Branly - Jacques Chirac peuvent ainsi être visités en ligne. C'est également le cas du musée d'art urbain de Montpellier pour partir à la découverte du street art ou de l'art contemporain avec les visites virtuelles du macLYON.

Un détour par l'incontournable Google Arts & Culture - ou ses technologies - peut s'imposer, mais ce n'est pas nécessairement un passage obligé. Il demeure néanmoins pratique pour parcourir des lieux tels que les toits du Palais Garnier ou l'inévitable Tour Eiffel, tout en se documentant à son sujet.

Si le phare du Cap-Ferret se découvre dans Google Maps avec Street View, le Château de Chantilly a droit à d'autres types de photos à 360°, tout comme une incursion dans la résidence de Claude Monet à Giverny.

À l'étranger ou pour de l'insolite

L'exposition d'œuvres françaises à l'étranger n'est pas un obstacle, comme c'est justement le cas de Claude Monet ou d'Henri Matisse, avec un aperçu en ligne proposé par le musée d'État de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie.

Plus insolite, le ministère de la Culture et le musée d'Archéologie nationale proposent une visite virtuelle de la grotte de Lascaux pour des peintures rupestres.

Pour rester dans l'insolite, mais dans un tout autre registre et au-delà d'une connotation française, la Station spatiale internationale peut également être visitée dans une expérience interactive enrichie par rapport à sa version dans Street View.