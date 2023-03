La sonde Curiosity a largement dépassé les attentes de scientifiques et son programme a été étendu depuis quelques années déjà. Après avoir assuré de la présence d'eau passée sur Mars, le robot étudie désormais les nuages dans le peu d'atmosphère de la planète rouge.

Mars a perdu une grande partie de son atmosphère à une période clé de son histoire, entrainant une chute drastique des températures au sol et la disparition de l'eau sous forme liquide ainsi que des éventuelles formes de vie qui ont pu s'y développer.

Depuis 2011, Curiosity étudie principalement le sol de la planète, mais depuis quelques mois la sonde scrute également le ciel de Mars. Un nouveau programme vise l'observation de nuages crépusculaires, dont une photo vient d'être partagée.

Well, this is a first... ?



As I watched the sunset last month, I captured something spectacular: My team says these are some of the most clearly visible images of sun rays we've ever seen on Mars! pic.twitter.com/HIgzZHdAyV