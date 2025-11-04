Vertiges, nausées, étourdissements... Ces symptômes ne sont pas réservés au mal de mer. Des millions de personnes les ressentent désormais après avoir passé trop de temps sur leurs écrans.

Ce phénomène, baptisé cybercinétose (ou mal de la réalité virtuelle), est le résultat d'une lutte entre notre corps et le monde virtuel. La pandémie et le télétravail ont fait exploser les cas.

Qu'est-ce que la cybercinétose ?

Il s'agit d'une forme moderne de cinétose. Le mal des transports classique survient quand votre oreille interne (système vestibulaire) sent un mouvement que vos yeux ne voient pas (ex: la cabine d'un bateau).

La cybercinétose est l'exact inverse : vous êtes physiquement immobile, mais vos yeux perçoivent un mouvement constant sur vos écrans. Le scroll infini sur un fil d'actualité est un déclencheur parfait. Ce conflit sensoriel perturbe le cerveau.

Pourquoi ce phénomène explose-t-il maintenant ?

Ce mal, longtemps étudié chez les utilisateurs de casques VR, touche désormais le grand public. La pandémie de 2020 a joué un rôle clé dans le développement de ce nouveau mal.

Enfermés, travaillant, socialisant et s'informant exclusivement via des écrans, nous avons poussé nos corps à leurs limites. Des témoignages de personnes passant 10 à 12 heures par jour sur leur ordinateur, comme Sarah Colley, décrivent des nausées et l'impression que "l'écran saute".

Comment notre cerveau interprète-t-il ce conflit ?

Pourquoi cette dissonance provoque-t-elle des nausées ? La théorie la plus répandue est celle du "réflexe de protection". Le cerveau associe cette confusion sensorielle (vision en mouvement, corps immobile) à une intoxication, comme l'ingestion d'un poison ou trop d'alcool.

Son réflexe pour survivre ? Provoquer des nausées pour éliminer la toxine supposée. En scrollant, vous donnez l'alerte à votre corps qu'il est en danger.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les pires déclencheurs ?

Le scroll intensif est un coupable majeur. Selon l'experte Kay Stanney, le pire est de consulter son téléphone dans le noir, allongé. Dans cette position, le système vestibulaire est "détendu" et l'écran occupe tout le champ de vision, reproduisant les conditions d'un casque VR.

Comment réduire les symptômes ?

La solution la plus simple est de faire des pauses. Il faut aussi redonner des "référentiels de repos" au cerveau : consultez votre téléphone dans une pièce éclairée et éloignez-le de votre visage. Ralentir la vitesse de défilement peut aussi aider.

Le mal de mer et la cybercinétose sont-ils identiques ?

Cliniquement, oui. Selon le Dr Eugene Nalivaiko, les sensations et les symptômes (vertiges, nausées, sueurs) sont identiques. Seule la cause est inversée : l'un est un corps en mouvement avec des yeux fixes, l'autre est un corps fixe avec des yeux en mouvement.