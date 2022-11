À l'occasion du lundi après le Black Friday, appelez CyberMonday, Lenovo propose sur son site de très belles promotions avec deux codes de réduction pour faire chuter littéralement le prix des ordinateurs portables jusqu'au 28 novembre 23 h 59. Avec le code CYBERMONDAY et MEGADEAL, certains prix perdent jusqu'à 58 % par rapport au prix d'origine. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Prenons par exemple, le PC portable ThinkPad P14s qui voit son prix chuter de 58 % sur le site Lenovo.

Ce dernier est doté d'une dalle de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. L'ordinateur est propulsé par le processeur Intel Core i7-10510 avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Notons aussi la présence d'une carte graphique Nvidia Quadro P520 avec 2 Go de RAM dédié.

Le PC intègre également quatre ports USB, un port HDMI, un port RJ45 et un connecteur casque. Son clavier est résistant aux éclaboussures et propose un rétroéclairage blanc. Pour finir, le PC portable offre une autonomie maximale de 15 heures.

Sur le site de Lenovo, le PC portable ThinkPad P14s est au prix de 999 € au lieu de 2409 € avec le code MEGADEAL avec la livraison gratuite.





Voici d'autres PC portables que propose le site Lenovo pour le Black Friday :

PC portable

PC fixe

ThinkCentre M60e à 349 € avec le code MEGADEAL (i3 10, 8 Go RAM, 256 Go SSD)

ThinkCentre M70q à 699 € avec le code MEGADEAL (i5 11, 16 Go RAM, 512 Go SSD)



