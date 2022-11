CD Projekt a réussi son pari : après un lancement chaotique et la livraison d'un Cyberpunk 2077 incomplet, le studio polonais a révisé sa copie pour proposer un jeu finalement digne des attentes des joueurs.

Fort d'un succès relancé par la série Netflix et un patch 1.6 Edgerunners salvateur, Cyberpunk 2077 renoue avec le public et dépasse désormais les attentes de CD Projekt, au point que le studio avait annoncé un vaste DLC en préparation pour l'année prochaine.

Phantom Liberty : un DLC qui s'annonce payant

CD Projekt avait donc annoncé Phamtom Liberty, la première extension du titre à paraitre en 2023. Mais afin de s'épargner les problèmes rencontrés lors de la sortie du titre sur les plateformes d'ancienne génération PS4 et Xbox One, CD Projekt a été clair : le DLC ne sera compatible qu'avec les plateformes PC, PS5 et Xbox Series, laissant de fait une partie des joueurs sur la touche.

Et d'autres joueurs pourraient être abandonnés puisque CD Projekt vient également de confirmer une mauvaise nouvelle : Phantom Liberty sera une extension payante. Le studio a d'ores et déjà précisé que l'extension serait proposée à un prix inférieur à celui du jeu de base, mais difficile actuellement quel sera le montant demandé.

L'extension promet énormément de contenu avec le retour du protagoniste principal, V, ainsi que Johnny Silverhand et se focalisera principalement dans la zone de Pacifica, un quartier très peu exploité dans le jeu original.