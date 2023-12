Cyberpunk 2077 vient d'accueillir le patch 2.1, une mise à jour d'ampleur que personne n'attendait vraiment et qui apporte pourtant énormément de correctifs et de contenu très attendu des joueurs.

Rappelons que le titre connait une seconde vie depuis le lancement du patch 1.6 et qu'il est désormais arrivé au niveau des promesses initiales de CD Projekt, bien loin de la version d'origine lancée dans la hâte et à l'origine d'un véritable désastre.

Avec le patch 2.1, CD Projekt livre ses dernières excuses aux joueurs et offre un baroud d'honneur au titre, qui ne profitera plus que de correctifs mineurs à l'avenir. En cause, l'abandon du Red Engine, le moteur physique et graphique de CD Projekt, au coeur de Cyberpunk 2077. Le studio polonais a fait le choix de basculer vers l'Unreal Engine 5 pour l'ensemble de ses prochains titres, et ne compte ainsi plus développer sur son propre moteur, il n'y aura donc plus de création de contenu sur Red Engine et Cyberpunk 2077 est donc voué à l'abandon.

Néanmoins, le succès tardif de Cyberpunk 2077 encourage CD Projekt à se lancer dans le développement d'une suite, qui pourrait cette fois prendre son temps pour éviter de reproduire la déception d'un lancement prématuré...

En attendant, les joueurs vont enfin pouvoir exploiter le réseau de Metro NCART de Night City, se lancer dans des courses de voiture, profiter de nouveaux axes de romance avec les PNJ, obtenir de nouveaux bolides, jumelles, effets spéciaux... Le patch note entier est à lire ici :

Nouvelles fonctionnalités

Le problème de V avec son City Pass NCART est résolu, ce qui lui permet maintenant de voyager entre les 19 stations de métro de Night City, situées sur 5 lignes différentes, soit en recourant au voyage rapide soit en montant à bord des trains pour regarder le monde défiler par la fenêtre.

Désormais, V pourra inviter sa conquête à venir passer du temps dans tous ses appartements. Les rendez-vous sont un événement répétable sans limites, qui devient disponible une fois que la phase de séduction avec un personnage est terminée.

Vous pouvez maintenant écouter la radio à pied (ou en voyageant à bord d'un train NCART) grâce à la nouvelle fonctionnalité Radioport. Celle-ci est disponible pendant que vous explorez la ville, bascule sur la radio de votre véhicule lorsque vous montez à bord et se désactive lorsque la musique d'une quête se lance. Désormais, il est également possible d'ajuster le volume directement dans la fenêtre de la radio.

Des courses de voitures rejouables ont été ajoutées. V peut y participer après avoir terminé The Beast in Me. Cherchez les icônes représentant un drapeau de course sur la carte et remportez les courses pour gagner des eddies, ainsi qu'une remise sur le site d'Autofixer. Par ailleurs, nous avons amélioré l'I.A. des pilotes afin de les rendre plus compétitifs et avons apporté des améliorations pour rendre l'expérience globale bien plus amusante !

Des jumelles d'observation ont été ajoutées à différents endroits pour permettre d'admirer le panorama de Night City autrement.

Accessibilité

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'accessibilité disponibles dans le jeu, consultez cet article.

Une option permettant d'activer une police d'interface plus grande a été ajoutée.

Désormais, vous pouvez désactiver le chrono dans le mini-jeu du protocole de piratage.

De nouvelles options de personnalisation de l'ATH ont été ajoutées :

Éléments de l'ATH plus grands

Supprimer la distorsion de la lentille de l'ATH (l'effet de courbure sur l'ATH)

Supprimer les effets visuels de l'ATH (l'effet de "ghosting" sur l'ATH)

Réduire les éléments décoratifs de l'ATH (pour améliorer la lisibilité)

Un onglet Accessibilité a été ajouté et les paramètres de difficulté et de sous-titres, ainsi que des options d'interface et de commandes, ont été déplacés.

Le paramètre "Défilement des armes : matériel cybernétique de bras" a été ajouté. Il permet d'inclure ou de retirer le matériel cybernétique des bras dans le défilement des armes équipées.

Les touches Haut/Bas et Gauche/Droite dans la fenêtre d'interface peuvent maintenant être reconfigurées pour s'adapter aux claviers AZERTY et QWERTZ.

Quêtes et monde ouvert de Cyberpunk 2077

Si V adopte une approche agressive envers les gangs durant certains contrats ou des quêtes principales, ces gangs peuvent maintenant se lancer à sa poursuite.

Les contrats impliquant le vol et la livraison d'un véhicule peuvent maintenant se transformer en courses-poursuites et en séquences de combat.

Les vendeurs décoratifs générés à l'intérieur de certains kiosques sont maintenant fonctionnels. Notez que les stands d'alimentation ne sont pas affectés par cette modification.

Il est maintenant possible de s'asseoir dans différents bars de Night City et d'interagir avec les vendeurs.

Correction d'un bug où approcher de la zone de la quête ne déclenchait pas certains contrats.

Chippin' In - Correction d'un bug où Rogue suivait V en permanence.

Cyberpsycho repéré : Maison de la colline - Correction d'un bug où le corps de Peter Greene restait en surbrillance après avoir été scanné.

Every Grain of Sand - Correction d'un bug où le véhicule obtenu en récompense pour avoir terminé tous les contrats des Badlands n'apparaissait pas.

Gas Gas Gas - Correction d'un bug où le véhicule obtenu en récompense pour avoir terminé tous les contrats du centre-ville n'apparaissait pas.

Contrat : Un rameau d'olivier - Correction d'un bug où il était impossible de parler à Sergeï Karasinsky car il n'apparaissait pas.

Killing in the Name - Correction d'un bug où il était impossible de progresser au-delà de l'objectif "Remonter à la source du signal" car la conversation avec Johnny ne se déclenchait pas.

Life During Wartime - Correction d'un bug où Panam ne montait pas sur la moto lorsqu'il était nécessaire de la suivre jusqu'à la station-service.

Space Oddity - Correction d'un bug où la quête ne s'activait pas même après la mise à jour du jeu vers la version 2.01.

The Prophet's Song - Correction d'un bug où la quête pouvait réapparaître sur la carte avec le statut "Non découvert".

Modifications spécifiques de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Correction d'un bug où des ennemis de certains petits boulots d'activité criminelle suspectée à Dogtown n'apparaissaient pas, ce qui bloquait la progression.

Correction d'un bug où le temps dans le jeu ne s'écoulait pas après que V ait regardé la danse sensorielle du concert de Lizzy Wizzy. Il est nécessaire d'utiliser l'option "Attendre" pour appliquer la correction.

Correction d'un bug où les succès Arachnophobie et Les Hommes de la présidente n'étaient pas accordés même lorsque les conditions requises étaient remplies.

Le succès Maîtrise de la Relic ne sera plus déverrouillé après l'obtention d'un seul avantage de la Relic. Notez que cette correction ne réinitialisera pas un succès déjà déverrouillé.

Des armes iconiques jusque-là exclusives peuvent maintenant être obtenues dans le jeu.

Les armes iconiques Alabai, Borzaya, Laika, Taïgan et Volkodav pourront maintenant être achetées auprès du vendeur du marché noir si elles n'ont pas été récupérées lors d'un largage.

Addicted to Chaos - Correction d'un bug où la quête s'achevait automatiquement sans que vous ayez besoin de la terminer réellement.

Addicted to Chaos - Correction d'un bug où la porte du garage ne s'ouvrait pas après la saisie du code.

Black Steel in the Hour of Chaos - Correction d'un bug où M. Hands ne répondait pas lorsque vous l'appeliez.

From Her to Eternity - Correction d'un bug où il était impossible de poser la broche en métal sur la table dans l'appartement de V.

Get It Together - Correction d'un bug où il était impossible d'entrer dans le club Heavy Hearts.

Hi Ho Silver Lining - Correction d'un bug où il était impossible de parler à M. Hands au club Heavy Hearts parce qu'il n'apparaissait pas ou bien parce qu'il n'était pas possible d'interagir avec lui.

Lucretia My Reflection - Correction d'un bug où l'appel holo permanent avec Songbird restait bloqué après avoir quitté l'appartement abandonné.

Lucretia My Reflection - Correction d'un bug où Reed n'appelait pas après deux jours d'attente.

Somewhat Damaged - Correction d'un bug qui pouvait bloquer V en position accroupie, ce qui rendait la connexion au port du noyau impossible.

Somewhat Damaged - Correction d'un bug qui désactivait le sprint ou le saut de manière permanente après l'utilisation de l'ascenseur.

Things Done Changed - Correction d'un bug où l'écran pouvait devenir noir après avoir appelé l'infirmière pour les joueurs qui rencontraient toujours ce problème après le patch 2.02 de Cyberpunk 2077.

Gameplay

Amélioration des combats de boss avec Yasha Ivanov, Boris Ribakov et Adam Smasher.

Désormais, Smasher pourra activer le Sandevistan.

Ajout d'un nouveau cyberware : Feen-X et Treillis Cogito.

Armes techniques tirant en mode automatique une fois chargées au maximum (Senkoh LX, DR-12 Quasar et HA-4 Grit) : elles seront maintenant plus stables et infligeront environ 15 % de dégâts supplémentaires lorsque le mode de charge sera activé.

Les armes fabriquées peuvent maintenant comporter jusqu'à deux emplacements de modules. Notez que cette modification n'affectera pas les armes fabriquées avant ce patch.

La fréquence d'obtention des modules sur les ennemis a été augmentée. Des modules d'armes pourront maintenant apparaître dans des conteneurs qui n'offraient que des composants de fabrication jusque-là.

Nous avons augmenté la disponibilité des modules dans le stock des vendeurs d'armes, et le module Pax sera toujours disponible.

Désormais, il sera bien possible d'installer des modules d'armes techniques à la place de modules d'armes cinétiques sur le HA-4 Grit.

Il est maintenant possible de trouver des modules d'armes de niveau 4 et 5 dans le stock des vendeurs d'armes (si votre niveau est assez élevé).

Augmentation de la limite de munitions que vous pouvez transporter dans votre inventaire pour tous les types de munitions.

Désormais, les armes iconiques fabriquées s'afficheront correctement une fois placées dans la cache.

Les éclats de cyber-capacité devraient maintenant apparaître correctement pour les joueurs ayant atteint le niveau maximum.

Correction d'un bug où certains matériels cybernétiques et armes de niveau 5+ étaient améliorés à nouveau au niveau 5+ ou à un niveau inférieur.

Désormais, il sera possible d'activer Overclocking en contrôlant les caméras.

Le Kerenzikov fonctionnera maintenant avec les armes de lancer.

Correction d'un bug où le succès V pour Vendetta était déverrouillé même si vous ne remplissiez pas les conditions requises. Notez que cette correction ne réinitialisera pas un succès déjà déverrouillé.

Correction d'un bug où le succès Tu es déjà mort n'était pas accordé même si les conditions requises étaient réunies.

Réduction de l'angle d'inclinaison minimum du joystick requis pour continuer à sprinter lorsque vous jouez à la manette.

Les valeurs des statistiques secondaires du matériel cybernétique modifiées grâce à l'avantage "Connaissance des puces" ne seront plus modifiées de façon aléatoire après une sauvegarde ou un chargement.

Désormais, une fois le niveau 60 atteint avec la compétence Netrunning, la capacité Overclocking révélera bien les ennemis à moins de 10 m et vous permettra de les pirater à travers les abris.

Ajustement du piratage rapide Surmenage synaptique. Réduction du bonus maximum de dégâts de +400 % à +300 % pour les niveaux 3 à 5. Réduction du bonus maximum de dégâts de +600 % à +400 % et réduction du bonus par unité de mémoire vive de 12 % à 10 % pour la variante iconique.

Des modifications pour fluidifier les mouvements de V et les rendre plus réactifs ont été apportées :

Désormais, V peut commencer à sprinter immédiatement après avoir tiré, au lieu d'attendre un certain temps.

Correction d'un bug de Cyberpunk 2077 où les sauts, les chutes et d'autres actions annulaient le sprint même si la commande de sprint était enfoncée, alors que ces actions ne devaient pas annuler le sprint activable/désactivable.

En cas de saut en sprintant, V recommencera maintenant à sprinter en retombant même si vous avez tiré en l'air (mais pas au moment de son atterrissage). Fonctionne également pour la visée et l'utilisation du scanner ou des armes de corps-à-corps.

Résolution de plusieurs problèmes avec l'avantage "Multitâche" : il était impossible de commencer à sprinter en tirant ; le sprint était annulé par les sauts, les esquives/charges ou l'épuisement de l'endurance ; les armes passaient rapidement de la position normale à la position de sprint (tenues plus proches de la poitrine).

Correction d'un bug avec l'avantage "Ninjutsu" qui empêchait de sprinter en position accroupie en maintenant la commande pour s'accroupir.

Durant une glissade avec l'avantage "Ninjutsu", appuyer sur la commande pour sprinter ou esquiver/charger permettra maintenant à V de sprinter en position accroupie.

La zone de "sprint" sur les joysticks des manettes a été agrandie légèrement pour éviter que vous arrêtiez de sprinter par erreur.

Correction d'un bug où il était impossible d'activer ou désactiver le sprint en esquivant/chargeant.

Faites une glissade en chargeant ! Appuyer sur la commande pour s'accroupir durant une esquive/charge en position debout permettra désormais à V de faire une glissade (pendant une charge en avant uniquement) ou de s'accroupir.

Désormais, les esquives/charges durant une glissade s'effectuent dans la bonne direction en fonction de la caméra plutôt que de la trajectoire de la glissade, mais ne peuvent plus s'effectuer vers l'arrière ou sur les côtés : la glissade est annulée à la place.

Maintenant, la direction des glissades peut être ajustée légèrement vers les côtés en utilisant les commandes directionnelles.

Désormais, les glissades peuvent s'effectuer de manière plus cohérente durant un sprint en diagonale.

Désormais, les glissades peuvent être annulées correctement en utilisant la commande directionnelle vers l'arrière.

Les sauts ne seront plus automatiques durant les charges vers l'arrière ou sur les côtés. Il reste possible d'enjamber les obstacles dans toutes les directions en utilisant la commande de saut.

Il ne sera plus possible de grimper automatiquement durant les charges si la commande directionnelle n'est pas maintenue enfoncée.

Désormais, V devrait sauter et grimper automatiquement durant les charges de manière plus cohérente.

Correction d'un bug où il était impossible de tirer en chutant après une charge aérienne.

Il est désormais possible d'effectuer une double tap d'esquive/dash tout en maintenant une autre entrée directionnelle sur le clavier (ce qui permet d'effectuer une esquive/dash en diagonale).

Correction d'un bug où le sprint était annulé si vous appuyiez deux fois rapidement sur la commande d'esquive ou de charge.

Correction d'un bug où les glissades n'étaient pas effectuées complètement en jouant avec la configuration dynamique de la manette.

Après la fabrication d'un objet avec le noyau actif du Chimera ou le composant de système comportemental décodé du Cerberus, les plans de fabrication les nécessitant disparaîtront de l'onglet Fabrication.

Les joueurs ayant terminé tous les contrats de Regina avant la mise à jour 2.0 recevront Axolotl à la place du matériel cybernétique NéoFibre qu'ils ont reçu en récompense.

Les statistiques du matériel cybernétique de bras seront maintenant appliquées correctement même si le matériel cybernétique n'est pas en cours d'utilisation.

Correction d'un bug où la santé de V ne descendait pas en dessous de 25 % car l'effet de BioDyne Berserk restait actif en permanence. Notez que ce correctif n'est pas rétroactif, car il sera sans effet dans les cas où le problème était présent avant le patch 2.1.

Feen-X : Squelette cybernétique

Coût de Cyber-capacité : 16

Armure : 8/14/20/26/31

+250% de taux de régénération de la RAM lorsque la RAM disponible est inférieure à 3/4/5/6/7

Treillis Cogito : Le matériel cybernétique du système tégumentaire

Coût de Cyber-capacité : 12

Armure : 18/27/36/45/54

+200%/210%/220%/230%/240% Armure de ce cyberware lorsque la RAM disponible est inférieure à 2/4/6/8/10

Statistiques rééquilibrées de plusieurs cyberware de Cyberpunk 2077:

Adréno-déclencheur : réduction de la durée du bonus de vitesse de déplacement

Tous les Berserk (sauf le Militech Berserk) : ajout d'un bonus de réduction des dégâts

Axolotl : diminution de la réduction du temps de recharge

Gestionnaire de mémoire vive Camillo : réduction du temps de recharge

Compresseur de chrome : augmentation du bonus de cyber-capacité et réduction du prix

Moelle épaisse : réduction de l'armure et augmentation de la consommation d'endurance au corps-à-corps

Exosquelette épimorphique : réduction de l'armure

Ex-Disk : augmentation du bonus à la vitesse de chargement des piratages rapides

Système ligamentaire de Leeroy : augmentation de l'armure

Pattes de lynx : ajout d'une réduction de 20 % des dégâts de chute

Microgénérateur : réduction des dégâts électriques

Militech "Apogee" Sandevistan : réduction du bonus de durée supplémentaire, réduction de la durée max, augmentation des dégâts des tirs dans la tête, et augmentation des chances d'infliger un coup critique et des dégâts critiques

Militech "Falcon" Sandevistan : réduction du bonus de durée supplémentaire, augmentation de la durée max et augmentation du bonus de santé après la neutralisation d'un ennemi

Nano-blindage : remplacement de la sensibilité au sang-froid par une sensibilité aux réflexes (bonus de chances d'infliger un coup critique)

Inverseur périphérique : augmentation de l'armure

Redistributeur de mémoire vive : augmentation de la récupération de mémoire vive max

Amélioration de mémoire vive : augmentation du taux de récupération de mémoire vive

Tendons renforcés : réduction de l'armure

Auto-GLACE : réduction du temps de recharge

Décharge_Stupéfiante : remplacement du bonus de sensibilité par des dégâts avec les armes techniques

Booster universel : les effets des objets de santé seront maintenant cumulables

Réduction du coût en cyber-capacité de : Boost de mémoire, Bioconducteur, Système d'amélioration du Kerenzikov, Rara Avis, Accordeur de réflexes, Defenzikov, Adaptateur cellulaire, Poignée tressée, Axolotl, Microgénérateur, Inverseur périphérique, Système ligamentaire de Leeroy et Gestionnaire de mémoire vive Camillo.

Modifications d'équilibrage pour certains avantages :

Annihilation spontanée : remplacement de "-15 % de recul" par "+12,5 % de chances d'infliger un coup critique" pour le niveau 1

Crève ! CrèveCrève ! : remplacement de "-15 % de recul" par "+12,5 % de chances d'infliger un coup critique" pour le niveau 1 et ajout d'un bonus améliorant le maniement de l'arme lorsque l'endurance diminue pour le niveau 2

Tireur d'élite : ajout d'un bonus de consommation d'endurance en plus du bonus de taux de régénération de l'endurance existant pour le niveau 3

Memento mori : remplacement de "-7 % de consommation d'endurance" par "+4 % de perforation d'armure"

Modifications d'équilibrage pour certaines armes :

Matraques électriques : les modèles alpha, gamma et bêta ont maintenant des statistiques légèrement différentes. Ils peuvent maintenant toucher plusieurs ennemis à la fois. Les dégâts de base ont été réduits de 7,5 %.

M2067 Defender, MA70 HB : ajustement du recul

DR-12 Quasar : augmentation des dégâts de 8 % et augmentation du multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête de +150 % à +175 %

HA-4 Grit : augmentation des dégâts de 10 % et réduction du multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête de +150 % à +125 %

L-69 Zhuo : augmentation des dégâts de 6 %

DB-4 Palica : augmentation des dégâts de 9 %

Véhicules et circulation routière

Ouverture de l'autoroute fermée jusque-là qui fait le tour de Westbrook, Santo Domingo et Heywood.

Ajout de 5 nouvelles motos à acheter sur le site d'Autofixer.

Ajout d'une nouvelle voiture : la Porsche 911 Cabriolet. Rendez-vous sur le site d'Autofixer pour en savoir plus.

Il est maintenant possible de se pencher en pilotant une moto. Utilisez Maj. gauche et Ctrl gauche sur le clavier ou le joystick gauche d'une manette pour que V se penche : Haut pour vous pencher vers l'avant, Bas pour vous pencher en arrière. Vous pencher ne fait que modifier votre centre de gravité. Penchez-vous en arrière en appuyant sur l'accélérateur pour effectuer une roue arrière. Penchez-vous vers l'avant en freinant pour effectuer une roue avant. La position de votre centre de gravité affecte l'adhérence de vos roues. Penchez-vous légèrement vers l'avant dans un virage pour effectuer un survirage, ou penchez-vous légèrement vers l'arrière pour effectuer un sous-virage. En l'air, penchez-vous vers l'avant/l'arrière pour réaliser un frontflip/backflip, et tournez le guidon pour effectuer des rotations !

Ajout d'une option pour placer des véhicules en favoris dans le menu Appeler le véhicule.

Ajout d'une option pour lancer des couteaux et des haches à moto.

Amélioration des animations de corps-à-corps à moto en vue objective.

Désormais, tirer sur un conducteur PNJ lui fera faire des embardées avec son véhicule.

Sons

Remaniement des bruitages dans les scènes des quêtes principales, mineures et secondaires du jeu de base.

Création et surmixage de scènes au format Surround Sound.

Ajout de bruitages manquants.

Correction du post-traitement manquant pour les voix.

Amélioration des bruitages des armes et des combats.

Amélioration du son des véhicules.

Corrections sonores diverses.

La voix de Panam ne donnera plus l'impression qu'elle vous parle en holo lorsque vous lui parlerez en personne d'événements de Phantom Liberty.

Graphismes de Cyberpunk 2077

Améliorations d'éclairage diverses dans la ville.

Amélioration des graphismes des mises en surbrillance avec le scanner Kiroshi.

Modification de l'apparence du Mur noir dans Transmission afin qu'elle corresponde à celle de Phantom Liberty.

Correction d'un bug où une cigarette restait attachée de façon permanente à la main de V.

Les flammes seront maintenant bien alignées avec les tuyaux d'échappement sur la Yaiba Kusanagi CT-3X.

Les électrochocs produits par le microgénérateur auront maintenant des effets visuels pour les personnes jouant sans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Correction des cas où les animations ne se déclenchaient pas après l'installation de matériel cybernétique chez un charcudoc.

Interface

Ajout d'une option pour placer des armes en favoris afin qu'il soit impossible de les vendre, de les démonter ou de les jeter.

Modification de la présentation des modes d'échelle de résolution dans les paramètres graphiques. Ajout d'un réglage pour alterner entre Super résolution DLSS, AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 et Intel® Xe Super Sampling 1.2. En fonction de votre choix, vous pourrez personnaliser d'autres options (exemple : activer l'échelle de résolution dynamique).

Ajout d'une infobulle décrivant comment gagner de l'expérience pour chaque compétence dans la fenêtre Progression de compétence.

Tenter d'attaquer ou de tirer dans les zones où le combat est désactivé fera maintenant apparaître un message indiquant "Action impossible" sur l'ATH.

Modifications spécifiques PC

Le mode Ray-tracing : Overdrive n'a plus le statut d'avant-première technologique et apporte plusieurs améliorations à la qualité de l'image.

Ajout de ReSTIR GI qui améliore davantage la qualité de l'éclairage en path-tracing en mode Ray-tracing : Overdrive, surtout dans les zones plus sombres et sans impact sur les performances, en plus de réduire le ghosting.

La reconstruction de rayons DLSS est maintenant disponible en mode Ray-tracing : ultra et dans les autres modes de ray-tracing lorsque l'option Reflets en ray-tracing est activée.

Correction d'un bug où la peau de V et des PNJ pouvait avoir un aspect métallique lorsque le ray-tracing était activé.

Correction d'un bug où les cheveux de certains personnages ne projetaient pas d'ombre lorsque le ray-tracing était activé.

Ajout de la prise en charge des manettes DualSense pour Cyberpunk 2077. Si vous rencontrez des problèmes de blocage du jeu sur Steam lorsque la manette est connectée alors que le jeu est déjà lancé, veillez à modifier la prise en charge de la manette PlayStation dans les paramètres de Steam en sélectionnant "Non activé" au lieu de "Activé" ou "Activé dans les jeux sans prise en charge".

Ajout de la prise en charge de Samsung HDR10+ GAMING pour les cartes graphiques NVIDIA. Pour activer cette fonctionnalité, votre écran doit être compatible avec cette technologie et le "Mode jeu" doit être activé. Pour activer ou désactiver HDR10+ GAMING, rendez-vous dans l'onglet Vidéo des paramètres.

Modifications spécifiques aux consoles

[Xbox] Correction d'un bug où un message indiquant "Échec de la sauvegarde - espace insuffisant" s'affichait lorsque vous tentiez de sauvegarder alors que vous n'aviez pas atteint la limite de sauvegardes.

[Xbox] Ajout d'un nouveau message d'erreur qui s'affichera si l'extension Phantom Liberty est installée sur un disque non pris en charge.

Divers correctifs pour Cyberpunk 2077