La sortie du patch 2.0 de Cyberpunk 2077 et de son DLC Phantom Liberty signe le point quasi final du titre du côté de CD Projekt Red.

On sait que Phantom Liberty est le seul et unique DLC prévu pour Cyberpunk 2077 et cela pour une raison déjà expliquée par CD Projekt : le titre tourne sur le Red Engine, abandonné par l'ensemble des studios du groupe au profit d'Unreal Engine 5. Plus question de faire machine arrière et donc de se remettre au développement d'une quelconque suite pour le jeu d'origine.

Projet Orion : une suite pour Cyberpunk 2077

Heureusement, le titre est arrivé à un niveau bien plus qu'acceptable au fil des dernières mises à jour et avec la version 2.0, CD Projekt livre enfin le jeu tel qu'il était prévu à la base. Devenu un vrai succès depuis la version 1.6, la franchise s'est offert un avenir probable.

Gabe Amatangelo, game director de Cyberpunk 2077 a ainsi confirmé que le suivi de Cyberpunk 2077 était bouclé, et qu'il n'y aura plus de mise à jour majeure désormais : "Nous ferons encore un peu plus, mais le patch 2.0 et le DLC Phantom Liberty sont les dernières grosses mises à jour prévues. Ensuite, ce sera au tour de Cyberpunk 2, ou plutôt "Orion" devrais-je dire, peu importe le nom qu'on lui donnera".

Le projet Orion est donc bel et bien la suite de Cyberpunk 2077 qui sera développé sous Unreal Engine 5. Le titre sera développé dans un nouveau studio ouvert à Boston, il devrait être encore plus ambitieux que Cyberpunk 2077 et cette fois CD projekt compte bien conserver la main sur l'ensemble de son projet et ne plus confier les prétests et validations à une entreprise tierce sous la pression des investisseurs. Trois studios travailleront conjointement (Vancouver et Varsovie en marge de Boston) pour accélérer le développement et ce sont entre 350 et 550 développeurs qui seront attitrés au projet.