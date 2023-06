L'arrivée de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, le premier DLC du titre (et dernier) est particulièrement attendue. CD Projekt Red a récemment présenté un peu plus son extension et promis une foule de contenu.

Désormais mature, on peut espérer que Cyberpunk 2077 se présentera sous un nouveau jour avec toutes les optimisations en place et des scènes à couper le souffle... Mais si l'optimisation a été au rendez-vous depuis le lancement du titre, il faudra malgré tout disposer d'une configuration assez solide.

On l'a d'ailleurs vu avec la mise à jour Ray Tracing Overdrive qui se destine avant tout aux RTX 4000 : Cyberpunk 2077 est une véritable claque visuelle, mais nécessite une machine aux performances hors normes.

Voici donc la configuration minimale requise pour profiter du titre sans Ray Tracing (1080p à 30 FPS) :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Carte graphique : GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580 ou Intel Arc A380

Processeur : Intel Core i7-6700 ou Ryzen 5 1600

RAM : 12 Go

Stockage : 70 Go (SSD requis)

Configuration recommandée (hors Ray Tracing,1080p à 60 FPS):

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Carte graphique : GeForce RTX 2060 Super ou Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770

Processeur : Intel Core i7-12700 ou Ryzen 7 7800X

RAM : 16 Go

Stockage : 70 Go (SSD requis)

Configuration Ultra (hors Ray tracing, 2160p à 60 FPS)

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits Carte graphique : GeForce RTX 3080 ou Radeon RX 7900 XTX Processeur : Intel Core i9-12900 ou Ryzen 9 7900X RAM : 20 Go Stockage : 70 Go (SSD NVMe requis)

Pour profiter du Ray Tracing sur l'extension voici les configurations demandées :

Configuration minimale (Ray tracing activé,1080p à 30 FPS )

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Carte graphique : GeForce RTX 2060 ou Radeon RX 6800 XT ou Intel Arc A750

Processeur : Intel Core i7-9700 ou Ryzen 5 5600

RAM : 16 Go

Stockage : 70 Go (SSD requis)

Configuration recommandée (ray tracing activé, 1080p à 60 FPS)

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Carte graphique : GeForce RTX 3080 Ti ou Radeon RX 7900 XTX

Processeur : Intel Core i9-12900 ou Ryzen 9 7900X

RAM : 20 Go

Stockage : 70 Go (SSD NVMe requis)

Configuration Ray Tracing: Overdrive (2160p à 60 FPS)