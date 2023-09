Cyberpunk 2077 a connu un lancement pour le moins chaotique, mais CD Projekt a réussi à transformer un échec cuisant en succès retentissant au fil de nombreuses mises à jour et après une année pour le moins compliquée.

Finalement, le studio polonais avait annoncé l'arrivée d'une extension avec Phantom Liberty, présentée comme colossale dans son contenu et son histoire. Beaucoup ont alors pensé que Cyberpunk 2077 était remis sur les rails et que le titre aurait droit au même traitement que The Witcher 3 qui a connu nombre de DLC et deux extensions majeures et qui profite d'ailleurs toujours d'évolutions mineures aujourd'hui.

Malheureusement, il n'en sera rien et CD Projekt s'en est partiellement expliqué : Cyberpunk 2077 tourne actuellement sur le moteur physique et graphique REDengine, et le DLC a également été développé avec le ce moteur qui, entre temps, a été abandonné par les studios.

Car il y a quelques mois, CD Projekt annonçait se lancer dans plusieurs projets exploitant la franchise The Witcher en marge de licences toutes fraiches, précisant avoir noué des accords avec Epic Games pour exploiter l'Unreal Engine 5, mais également co-développer des outils et fonctionnalités pour le moteur en question.

Ainsi, même si Phantom Liberty venait à être un succès important, rien n'y changera : CD Projekt ne compte pas réorienter ses développeurs vers le REDengine pour proposer plus de contenu, et il est techniquement impossible de développer une suite sous Unreal Engine 5. Michal Nowakowski, responsable du développement chez CD Projekt a insisté sur le fait qu'il s'agirait de la dernière fois que le studio travaillerait avec le REDengine.

Le succès de l'extension et de Cyberpunk 2077 pourrait néanmoins avoir un autre impact : encourager CD projekt à proposer un nouvel opus (il se disait au départ que le titre serait une trilogie), sous UE5 cette fois.