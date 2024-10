Cyberpunk 2077, ce n'était finalement pas vraiment fini du côté de CD Projekt. Le studio polonais ne comptait pas abandonner son titre sans le proposer sur Mac.

Et finalement, les utilisateurs de MacOS seront certainement les mieux lotis puisque le titre leur sera livré dans une version ultime avec une foule de contenu et sans les nombreux problèmes de performance et bugs du lancement .

Le titre sortira en Ultimate Edition l'année prochaine sur Mac, une édition qui comprendra l'ensemble des DLC ainsi que l'extension Phantom Liberty. L'occasion pour les utilisateurs de Mac de découvrir un titre qui a su redorer son image au fil des mises à jour et qui reste l'un des meilleurs du genre avec des décors à couper le souffle.

Il faudra patienter pour découvrir la date exacte de disponibilité, mais en attendant, le titre est ouvert aux précommandes, au tarif de 59,99€.