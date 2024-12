Qu'on se rassure : NON, il ne s'agit pas d'une mise à jour uniquement dédié à la sortie de la version Mac de Cyberpunk 2077, la version 2.2 apportera bien son lot de nouveautés au plus grand nombre.

La situation est étonnante d'autant que CD Projekt avait annoncé en avoir terminé avec son titre, indiquant ne plus avoir de temps à s'y consacrer, d'autant que toutes les équipes de développement se sont réorientées vers l'Unreal Engine 5... Et pourtant, le studio nous donne rendez-vous aujourd'hui à 17h pour présenter plus en détail le patch 2.2.

Sans en dévoiler trop, CD Projekt indique d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un patch pour la PS5 Pro. Néanmoins d'après les précédentes déclarations du groupe, il y a de fortes chances que la mise à jour introduise enfin les outils de modding officiels qui permettront aux joueurs de prendre le relais sur les développeurs.