Wake up, Samurai ! Night City s'apprête à déborder de nos écrans pour s'installer sur nos tables de jeu. Dans une annonce qui a pris de court la communauté, CD Projekt Red a levé le voile sur une collaboration inattendue avec le studio WeirdCo pour donner vie à un jeu de cartes à collectionner physique.

Loin des Gwent dématérialisés, ce projet baptisé Cyberpunk: Trading Card Game mise sur le carton, l'encre et une philosophie radicalement humaine pour se faire une place sur un marché pourtant saturé.

Quelle est la vision derrière ce projet ?

Ce jeu de cartes est le fruit d'une alliance entre le titan polonais CD Projekt Red et WeirdCo, un nouveau studio fondé par des vétérans ayant œuvré sur des titres iconiques comme Marvel Snap ou Duel Masters. L'ambition affichée est de créer des jeux qui favorisent les liens humains profonds, loin des boucles de gameplay conçues pour encourager l'isolement. Ils veulent que les joueurs se connectent, ressentent et créent ensemble, une ambition qui résonne avec l'univers complexe de Cyberpunk.

Mais le point le plus marquant de leur manifeste est un engagement inflexible : zéro intelligence artificielle ne sera utilisée dans la production du jeu, notamment pour les visuels. Toutes les illustrations seront l'œuvre d'artistes humains, issus de CDPR ou de la communauté au sens large. C'est un choix éthique et artistique fort, un véritable acte de rébellion "punk" dans un contexte où l'IA générative est omniprésente. Une garantie de retrouver une patte artistique authentique et du talent brut sur chaque carte.

Que peut-on attendre du contenu et du gameplay ?

Le jeu promet de puiser dans toute la richesse de la franchise. Les joueurs pourront constituer leur équipe d'edgerunners en recrutant des légendes de Night City issues de Cyberpunk 2077, comme V, Johnny Silverhand, Panam ou Adam Smasher, mais aussi les protagonistes tragiques de l'anime Edgerunners, tels que David Martinez et Lucy. L'objectif est de capturer l'esthétique et l'atmosphère si particulières de l'univers, avec des illustrations originales de haute qualité qui évitent l'écueil des simples captures d'écran.

Better play your cards right, chooms!



We're thrilled to officially announce Cyberpunk Trading Card Game! ?



Featuring characters from Cyberpunk 2077 and Edgerunners, this physical-only TCG is being crafted together with our friends at @WeirdCo_Games.



Interested? Preem! Sign up… pic.twitter.com/imZoyVNYU8 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 9, 2025

Les premiers visuels suggèrent un design épuré, centré sur l'artwork et l'accessibilité. Loin des blocs de texte intimidants, les cartes affichent des statistiques claires et des effets directs. Cependant, des mécaniques plus subtiles, comme des cartes face cachée ou des effets de bluff suggérés par la carte Optiques Kiroshi, devraient retranscrire la paranoïa et la nervosité des combats cybernétiques. L'équilibre semble donc se situer entre une prise en main rapide et une profondeur stratégique suffisante pour les vétérans.

Comment et quand pourra-t-on y jouer ?

La patience sera de mise. Le lancement de Cyberpunk: Trading Card Game est prévu pour 2026 et passera par la case du financement participatif. Une campagne Kickstarter sera lancée pour permettre à CD Projekt Red et WeirdCo de sonder l'intérêt de la communauté et de sécuriser les fonds nécessaires à une production de masse.

Pour faire patienter les plus impatients, une première offre a déjà été mise en place. En s'inscrivant sur le site officiel du jeu, les fans se verront offrir une carte promotionnelle exclusive de Lucy Kushinada lors du lancement de la campagne. Un excellent moyen de commencer sa collection avant même de pouvoir construire son premier deck et de se préparer à devenir une légende de Night City.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi un jeu de cartes physique et non numérique ?

Le studio partenaire, WeirdCo, a pour philosophie de créer des jeux qui renforcent les liens sociaux réels. Un format physique encourage les rencontres en face à face, le partage et la collection, une expérience que les versions numériques, souvent axées sur des boucles de gameplay solitaires, ne peuvent pas totalement reproduire.

Quels personnages sont confirmés pour le jeu ?

Le jeu inclura des personnages emblématiques de Cyberpunk 2077 (V, Johnny Silverhand, Panam, Judy, Adam Smasher) ainsi que ceux de la série animée Cyberpunk: Edgerunners (David Martinez, Lucy Kushinada). Le but est de représenter l'ensemble de la franchise pour permettre aux joueurs de créer leur équipe de rêve.

Que signifie la promesse "zéro IA" ?

WeirdCo garantit qu'aucune intelligence artificielle générative ne sera utilisée pour créer les illustrations des cartes. Toutes les images seront le fruit du travail d'artistes humains talentueux. C'est un engagement éthique fort qui vise à valoriser la créativité et à assurer une direction artistique authentique et cohérente avec l'univers de Cyberpunk.