La recherche quantique prépare des bouleversement dans de multiples secteurs d'activité et l'un des aspects prometteurs porte sur la possibilité de créer un réseau de communications chiffrées inviolable grâce aux propriétés quantiques.

L'information encodée selon les principes quantiques ne peut ainsi pas être copiée sans que cela ne soit détecté par l'émetteur et le récepteur du signal. Cette solution a l'avantage de ne pas s'appuyer sur une puissance cryptographique brute mais plutôt sur la sécurisation du transfert d'information protégée sur des canaux qui ne le sont pas.

HSBC va tester l'échange quantique de clé

Ce procédé intéresse toutes les entreprises et organisations qui doivent échanger des informations avec un maximum de protection, à commencer par le secteur bancaire qui voit dans la cryptographie quantique un avenir sécurisant.

La banque britannique HSBC annonce qu'elle va mener un test avec l'opérateur télécom BT, le géant américain du cloud Amazon AWS et le groupe Toshiba pour évaluer un système de communication protégé par échange quantique de clé.

Deux sites de la banque espacés de 62 kilomètres tenteront d'échanger des informations selon ce principe, qu'il s'agisse de données de transactions financières ou de communications vidéo, avec une transmission quantiquement sécurisée transitant par fibre optique.

Renforcer les défenses face aux attaques toujours plus sophistiquées

L'expérimentation permettra de mieux déterminer la valeur de la protection par cryptographique quantique et les mesures à prendre pour en tirer le meilleur parti. Si le principe fondamental, avec le théorème de non clonage de l'état des particules, permet en principe de savoir si la communication risque d'être écoutée (et de prendre des mesures d'interruption du message ou de renforcement de sécurité), la technique n'est pas complètement à l'abri d'attaques de type man-in-the-middle intervenant à d'autres points de la communication.

Il s'agit donc de déterminer ici la robustesse de la communication quantique elle-même et les points de faiblesse potentiels dans la chaîne de distribution de l'information.

HSBC est la première banque britannique à tenter ce type d'expérience mais la banque d'affaires JPMorgan Chase avait annoncé l'an dernier avoir réalisé un test similaire par échange quantique de clé.

Les efforts en matières de communications quantiques chiffrés portent actuellement sur l'augmentation des portées. La Chine est en avance en la matière en ayant déployé des satellites de test QUESS permettant de réaliser des échanges avec cryptographie quantique à plus de 1000 kilomètres de distance.