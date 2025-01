En marge de l'autonomie et de la vitesse de charge, la question de l'endurance des batteries des smartphones reste un sujet d'inquiétude pour les utilisateurs. À partir de quand les cellules de batterie commencent à se dégrader ? Aucun fabricant n'évoque clairement le sujet, mais Google vient de s'y atteler au fil d'un guide dédié à ses smartphones Pixel.

Difficile de parler d'endurance en terme de mois, d'années ou autre indice temporel puisqu'il en va de la façon dont on utilise son smartphone. L'étalon qui fait donc rigueur dans le domaine est le cycle de charge, qui correspond à une recharge décharge complète suivie d'une recharge complète.

Google indique ainsi que sur ses Pixel 3 et ultérieurs, les batteries conservent 80% de leur capacité initiale après 800 cycles complets. À partir des Pixel 8a et plus récents, les batteries tiennent plus de 1000 cycles avant d'atteindre 80% de capacité.

Pour vérifier où se situe votre appareil, Google propose un outil dédié dans les paramètres d'Android, accessible à partir des Pixel 8a.

Google va jusqu'à donner quelques conseils pour préserver la batterie de son appareil, notamment en conservant ce dernier à une température idéale de 25°C, ne pas utiliser son smartphone lorsqu'il est en charge, préférer la charge adaptative et le stocker avec une batterie à moitié pleine si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant plusieurs semaines.