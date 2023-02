L'E3 souhaite revenir cette année 2023 sous une formule des plus classiques : après plusieurs années de crise sanitaire liée au Covid 19, il est prévu que le salon du jeu vidéo de Los Angeles renoue avec le présentiel.

Le salon voit comme toujours les choses en grand avec les grands noms de l'industrie du jeu vidéo, qu'il s'agisse des éditeurs comme des équipementiers et fabricants de matériel, mais un grain de sable pourrait s'inviter dans la machine...

Cela fait 4 années qu'aucun E3 ne s'est tenu en physique, et la reprise de contact avec le public pourrait être des plus décevantes. Il se murmure ainsi que les trois acteurs majeurs du secteur ne participeraient pas à cette édition.

Un salon en perte de vitesse

On évoque ainsi le fait que ni Microsoft Xbox, ni Sony et encore moins Nintendo ne seront présents sur le salon. Sony avait déjà fait le choix d'esquiver le salon en 2019 à la surprise générale.

Les années COVID ont encouragé les constructeurs et les grands éditeurs à produire eux-mêmes leurs propres événements avec des dates plus favorables et plus d'amplitude dans leur communication. En outre, il est également moins cher de produire ses propres événements que de payer pour s'inviter des salons comme celui de l'E3.

Microsoft, Sony et Nintendo pourraient ainsi se contenter de diffuser leurs propres annonces de leur côté en marge de l'E3, préférant ainsi le format dématérialisé.

Il faut également rappeler que le salon de l'E3 est en perte de vitesse depuis plusieurs années et que l'organisation a subi de nombreuses restructurations avec une communication parfois maladroite. La multiplication des événements au fil de l'année et la montée en puissance du Summer Game Fest ont également largement entamé l'aura de l'E3.