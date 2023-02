Après un Zelda Breath of the Wild magistral, les joueurs attendent de pied ferme la suite des aventures de Link. Tous les yeux sont ainsi dirigés vers Zelda : Tears of the Kingdom dont les précommandes ont récemment été lancées pour la version Collector comme la version standard.

Mais le titre attendu pour le mois de mai prochain pourrait également être l'un des premiers titres de Nintendo à lancer la nouvelle politique tarifaire de la marque. Le titre est ainsi listé au prix de 69,99 dollars aux USA alors que, traditionnellement, les titres Switch s'échangent plutôt au tarif maximal de 59,99$.

Vers des jeux Switch à 70 - 80€ ?

Le prix du jeu pour la France pourrait ainsi s'établir à 79,99€, un prix qu'il va être difficile à faire avaler aux joueurs qui contestent déjà la hausse de prix entamée sur PlayStation 5 et Xbox Series... Jamais un jeu n'avait dépassé les 70€ chez Nintendo, du moins pas en version standard, et ce ne pourrait être là que le début d'une nouvelle politique tarifaire qui s'appliquerait à l'ensemble des jeux Switch d'ici la fin de l'année.

Qu'il s'agisse d'un des jeux les plus attendus ou pas n'y changera rien : la pilule va être très difficile à avaler pour les joueurs.