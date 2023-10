Qualcomm s'apprête à dévoiler son Snapdragon 8 Gen 3 mais de premiers benchmarks sont déjà disponibles, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le SoC s'annonce particulièrement puissant et va bien au-delà de la précédente génération.

Le fondeur américain compte bien assurer sa domination du marché des SoC haut de gamme et a fait du Snapdragon 8 Gen 3 un véritable monstre de puissance. L'idée est de conserver de l'avance sur la concurrence, et de continuer à s'installer dans les smartphones les plus premiums comme le Galaxy S24 Ultra de Samsung ou le RedMagic 9. On sait qu'il s'installera également dans les Xiaomi 14 en décembre, et récemment un nouveau benckmark nous donne un aperçu de ses performances.

Sur le site de Geekbench, on peut ainsi voir le Snapdragon 8 Gen 3 s'illustrer au sein du Galaxy S24 Ultra de Samsung avec 2234 points en monocoeur et 6807 points en multicoeur. À titre de comparaison, la précédente génération s'affiche à 1880 points en monocoeur et 5155 points en multicoeur. On table ainsi sur une hausse de 20% des performances au minimum et jusqu'à 35%.