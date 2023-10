Disponible depuis 1 an maintenant, la dernière génération de cartes graphiques de Nvidia, la série RTX 40 n'a pas vu ses tarifs diminuer de façon significative. On retrouve ainsi encore les RTX 4090 et 4080 à des prix très élevés, et la situation ne s'arrange pas du côté même de Nvidia.

Car en guise d'anniversaire, ce n'est pas franchement un cadeau qu'Nvidia fait aux joueurs puisque le prix de la RTX 4090 Founders Edition vient d'évoluer à la hausse.

Lancée au tarif de 1949 euros, la carte avait vu son prix baisser jusqu'à 1769€ au mois de mai dernier. Mais la baisse est terminée puisque Nvidia vient de réviser le tarif de 30€ à la hausse, portant la facture à 1799€.

Seule la RTX 4090 Founders Edition est concernée par cette hausse, qui répond certainement à un engouement trop prononcé des joueurs pour la carte, puisque cette dernière s'affiche désormais hors stock.